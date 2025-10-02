活在灣區：到深穗6高級餐廳歎Krug香檳

明報記者 龍彩霞

1. 光點LIGHT提供Krug套餐

食肆：廣州海心沙英迪格酒店光點LIGHT露台酒吧

特色：雖然是酒吧，但它是廣州極負盛名的專業威士忌與香檳酒吧。如果想專注於品嘗Krug，這裏是絕佳去處。他們專注於香檳和葡萄酒，庫存齊全，還有Krug套餐

菜式推介：主打酒水，甜品如布丁及馬卡龍、芝士火腿拼盤及水果拼盤

人均價格：酒水消費約149元（按杯點酒）

香檳預算：Krug香檳4088元（3至4人套餐）

交通指引：廣州南站轉乘地鐵至3號線珠江新城站B1出口，步行約10分鐘至海心沙。

2. Ensue獲米芝蓮星級 藏酒豐富

食肆：深圳Ensue

特色：深圳頂級Fine Dining代表，榮獲米芝蓮星級。由美國名廚Christopher Kostow主理，主打以本地食材演繹的現代法式料理。其酒窖藏酒豐富，對香檳的選擇極講究，是品嘗Krug這類頂級香檳的絕佳場所

菜式推介：主廚品嘗菜單（以當季食材為基礎的現代法式料理）

人均價格：約1988元起 + 服務費（另計酒水）

香檳預算：Krug香檳單瓶約5000元以上

交通指引：福田站10口步行200米

3. 酩玥軒主打創新粵菜 環境優雅

食肆：深圳酩玥軒

特色：酩玥軒以其精緻的粵菜和出色的酒單聞名，是深圳高端餐飲的熱門選擇。提供Krug香檳，非常適合營造浪漫的慶祝氛圍。酩玥軒主打創新粵菜，在傳統技法上融入現代元素，菜餚精緻，環境優雅

菜式推介：冰鎮鳳梨咕咾肉：經典粵菜的創新做法，外冷內熱，外皮酥脆，酸甜開胃，是每桌必點。玻璃脆皮乳鴿、黑松露菌菇煎焗雞、龍蝦湯泡飯及和牛酥都是受歡迎菜餚

確認有售：酩玥軒作為以高端酒水為特色的餐廳，Krug香檳是其酒單上的重要組成部分

香檳預算：預計單瓶價格依年份不同，約在4000元至10,000元以上

人均價格：800至1500元，具體取決點選的海鮮和菜餚

香檳預算：每支2002年Krug 33,880元

重要提示：提前電話預訂，並在預訂時直接向餐廳確認當晚庫克香檳的庫存情况及具體款式

交通指引：購物公園站E出口步行390米。

4. 植庭食頂級懷石料理 環境清幽

食肆：深圳植庭·日本料理

特色：頂級懷石料理餐廳，環境清幽別具禪意。懷石料理精緻的風味與高品質香檳非常相配。這類日本料理名店通常會備有像Krug這樣的頂級香檳供客人選擇

菜式推介：懷石料理套餐

人均價格：約1722元起（另計酒水）

香檳預算：每支1280元起（非Krug）

交通指引：地鐵1號線至僑城站D出口，步行370米

5. 潘若斯牛排館歐式餐吧氛圍

食肆：深圳潘若斯牛排館酒廊

特色：位於深圳灣，以頂級生蠔、乾式熟成牛排和海鮮聞名。濃厚的歐式餐吧氛圍，是搭配豐潤複雜的Krug香檳的理想選擇。這裏的酒單專業，常有高端香檳選項

菜式推介：干式熟成澳洲上等腰肉牛排、蟹肉餅、乳鴿

人均價格：698元起（另計酒水）

香檳預算：每杯幾十元（非Krug）

交通指引：地鐵2號登良站A出口步行680米

6. 珍庭邊食潮州菜邊飲Krug

食肆：深圳珍庭潮州菜（卓悅中心店）

特色：這家餐廳是深圳高端潮州菜的代表之一，將經典的潮州風味與現代精緻的用餐環境完美結合。在這裏開啟一瓶Krug香檳來搭配精細的潮州菜，會是個非常獨特且難忘的體驗

菜式推介：滷水拼盤，特別是滷水鵝肝、鵝掌翼等。凍紅蟹、潮汕羹湯花椒焗膏蟹、豆醬煮黃花魚及糕燒番薯芋等

人均價格：480元起（另計酒水）

香檳預算：預計單瓶價格依年份不同，約在4000元至10,000元不等。常見的無年份Krug Grande Cuvée應該是基礎選擇

重要提示：務必提前電話預訂，並在預訂時明確告知需要Krug香檳，請餐廳為你確認特定庫存和款式，甚至可提前預留

交通指引：地鐵1號線至崗廈站B出口，步行170米

[活在灣區]