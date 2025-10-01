綜援長者住粵院舍 月津5000今可申

試3年名額1000 將辦體驗團

本月起參與廣東院舍照顧服務計劃的安老院增至24間，覆蓋廣州、佛山、深圳、中山、肇慶、江門、珠海和惠州。

試驗計劃申請人必須符合指定條件，包括符合資格參加或已參加「綜援長者廣東及福建省養老計劃」、將會或已入住指定安老院，以及沒有同時獲社署或其他機構資助安老院住宿費。參加試驗計劃的長者，除可在綜援養老計劃下領取現金援助，亦可每月獲發5000元資助，用於支付入住指定安老院的院費及應付生活開支。

社署已委聘新家園協會為認可服務機構，協助推行試驗計劃。符合資格的綜援長者今日起可向新家園協會或負責其綜援個案的社會保障辦事處提出申請。新家園協會將提供指定安老院的資訊，讓長者及其家人自行選擇合適安老院，並協助辦理申請手續。完成審核後，社署會向申請人發通知書。

新家園協會將舉辦到訪個別指定安老院的體驗團，首個體驗團暫定11月舉行。社署將分批向合資格綜援受助長者發信介紹試驗計劃及邀請參加體驗團。