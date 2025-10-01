港鐵商場增300電車充電站 圓方引雙槍支援粵車

料明年中完成 覆蓋率18%

新增的充電站分布於多個港鐵商場，包括圓方、德福廣場、青衣城、杏花新城、駿景廣場、PopCorn、新屯門商場及The LOHAS 康城，充電設施由華潤隆地與華潤燃氣的合資公司「充美好能源服務有限公司」提供。

港鐵物業及國際業務總監鄧智輝稱，新增約300個充電站後，屆時港鐵商場的充電站覆蓋率達18%；他說成本非加建充電站的主要考慮，最重要是能提供不同服務及設施予顧客。

被問到覆蓋率有否增長目標，鄧智輝稱現時黃竹坑The Southside商場的充電站覆蓋率已達100%，即每個車位都配備充電設施，其他商場因屬較早前建成，可加設充電站數目需視乎技術問題，例如能否「拉電線」等，但相信港鐵商場車位的充電站覆蓋率能應付現時本港電動車數量。據環保署資料，截至今年7月底本港有12.86萬輛電動車，佔全港車輛總數14.3%。