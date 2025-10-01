明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

港鐵商場增300電車充電站 圓方引雙槍支援粵車

【明報專訊】港鐵昨與華潤隆地及華潤燃氣的合資公司簽訂合約，宣布將分階段在多個商場增設近300個電動車充電站，屆時港鐵商場充電站翻倍至逾600個，預計整項工程明年中完成。其中為配合11月推行的「粵車南下」，圓方新增的充電設施將包括6支首次引入的「雙槍」充電樁，可同時支援香港普遍使用的「歐標槍」及內地的「國標槍」。至於港鐵商場未來還有何措施配合粵車南下，港鐵稱視乎政府安排及時間表，會再研究提供配套。

料明年中完成 覆蓋率18%

新增的充電站分布於多個港鐵商場，包括圓方、德福廣場、青衣城、杏花新城、駿景廣場、PopCorn、新屯門商場及The LOHAS 康城，充電設施由華潤隆地與華潤燃氣的合資公司「充美好能源服務有限公司」提供。

港鐵物業及國際業務總監鄧智輝稱，新增約300個充電站後，屆時港鐵商場的充電站覆蓋率達18%；他說成本非加建充電站的主要考慮，最重要是能提供不同服務及設施予顧客。

被問到覆蓋率有否增長目標，鄧智輝稱現時黃竹坑The Southside商場的充電站覆蓋率已達100%，即每個車位都配備充電設施，其他商場因屬較早前建成，可加設充電站數目需視乎技術問題，例如能否「拉電線」等，但相信港鐵商場車位的充電站覆蓋率能應付現時本港電動車數量。據環保署資料，截至今年7月底本港有12.86萬輛電動車，佔全港車輛總數14.3%。

上 / 下一篇新聞

戚繼光沂蒙山艦抵港 國慶開放兩日 參觀戰艦學生：榮幸認識解放軍
戚繼光沂蒙山艦抵港 國慶開放兩日 參觀戰艦學生：榮幸認識解放軍
十一黃金周料吸154萬內地客 年升一成
十一黃金周料吸154萬內地客 年升一成
旅議會料節慶城寨展受歡迎 餐飲業料生意與往年相若
旅議會料節慶城寨展受歡迎 餐飲業料生意與往年相若
旅巴香園圍撼橋底削頂14傷 司機疑不熟路 涉事路段非首出意外
旅巴香園圍撼橋底削頂14傷 司機疑不熟路 涉事路段非首出意外
半數直資校加學費 林大輝中學不獲批
半數直資校加學費 林大輝中學不獲批
墮斃棚工母追討僱員補償 官裁僱主賠210萬
墮斃棚工母追討僱員補償 官裁僱主賠210萬
涉海關專頁留言煽惑燒法庭 六旬漢被捕
涉海關專頁留言煽惑燒法庭 六旬漢被捕
特首：應對樺加沙得宜 研改善基礎工程
特首：應對樺加沙得宜 研改善基礎工程
關愛隊二期出爐 6隊換承辦團 多換隊不換人 「新家園協會」包攬7隊最多
關愛隊二期出爐 6隊換承辦團 多換隊不換人 「新家園協會」包攬7隊最多
低空經濟科技館開幕 展兩地研究成果
低空經濟科技館開幕 展兩地研究成果
進口貓狗納內地衛生證 檢疫縮至30天
進口貓狗納內地衛生證 檢疫縮至30天
做林卓廷方證人 石禮謙：沒感受襲 認同有阻開會 有盡同事責任
做林卓廷方證人 石禮謙：沒感受襲 認同有阻開會 有盡同事責任
控方問同情林否 石：信法律應當公平
控方問同情林否 石：信法律應當公平
大坑西邨拒遷戶否認貪心 冀如昔日拆屋前先安置
大坑西邨拒遷戶否認貪心 冀如昔日拆屋前先安置
提供嬰幼疫苗服務 仁匯醫療被申清盤
提供嬰幼疫苗服務 仁匯醫療被申清盤
啟德測試自動駕駛 區議員關注近學校
啟德測試自動駕駛 區議員關注近學校
瞞子行蹤 蔡天鳳前家姑妨司法罪成 官：有權不答警方無權「放煙幕」 料護子心切犯案
瞞子行蹤 蔡天鳳前家姑妨司法罪成 官：有權不答警方無權「放煙幕」 料護子心切犯案
何伯認向途人噴殺蟲水 求情稱被罵過街老鼠
何伯認向途人噴殺蟲水 求情稱被罵過街老鼠
海關檢值2700萬私煙拘一人
海關檢值2700萬私煙拘一人
長洲官中10年9易帥 前校長：礙校政連貫執行
長洲官中10年9易帥 前校長：礙校政連貫執行
港新印刷術納灣區標準將出海
港新印刷術納灣區標準將出海
中建義工「扶正」百年大葉合歡
中建義工「扶正」百年大葉合歡
綜援長者住粵院舍 月津5000今可申
綜援長者住粵院舍 月津5000今可申
灣區熱搜：港人穗辦融合教育 為自閉兒闢路 擬試AI遠程治療 降收費助家長紓困
灣區熱搜：港人穗辦融合教育 為自閉兒闢路 擬試AI遠程治療 降收費助家長紓困
灣區熱搜：孩子當「星星之伙」 雙向學習成長
灣區熱搜：孩子當「星星之伙」 雙向學習成長
【Emily】讀中大傾Pink Floyd 羅淑佩：都係啟蒙 憶宿舍討論流行文化 拗到三更半夜
【Emily】讀中大傾Pink Floyd 羅淑佩：都係啟蒙 憶宿舍討論流行文化 拗到三更半夜
【Emily】VR走入三星堆 海事博物館體驗考古
【Emily】VR走入三星堆 海事博物館體驗考古
【Emily】被問議員「70歲大限」 梁君彥黨友唔多講
【Emily】被問議員「70歲大限」 梁君彥黨友唔多講
【Emily】調查：40歲或以下港人 42%有老花症狀
【Emily】調查：40歲或以下港人 42%有老花症狀