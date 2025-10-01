明報新聞網
港聞

港聞二

港新印刷術納灣區標準將出海

【明報專訊】政府工業貿易署早前推出「灣區標準」，在粵港澳共同實施行業標準。香港印刷業商會屬下「印刷科技研究中心」近年應用CTV（Colour Tone Value）印刷技術提升印刷色調準確度，目前逾30間印刷廠試用，並於今年5月獲納入「灣區標準」清單，商會將於10月中舉辦的德國法蘭克福書展向海外推廣技術。

CTV七色校正 稱較CMYK準

印刷科技研究中心總監彭安琪表示，現時CMYK四色印刷法不能完全還原原檔及打稿顏色，而以CTV七色校正處理專色及漸變色彩可更準確，圖像層次更細膩，且操作簡單；她形容CTV如相機的全自動模式，可在不同物料上自動校正色調，減少色差。彭又說，CTV概念於2017年納入ISO標準，但未在業界廣泛使用，印刷科技研究中心2019年起測試應用在膠板、柯式印刷、鐵等物料。

彭安琪稱，去年在文創產業發展處資助下，中心展開CTV測試和業界培訓計劃，已有逾30間來自本地、大灣區及內地其他城市的印刷商參與，亦包括兩間馬來西亞廠。她說，CTV技術毋須額外添置印刷機器，印刷人員經培訓便可掌握技術，成本與現有做法相差不遠。

CTV早前獲納入「灣區標準」清單，彭安琪認為有助向外推廣技術，並為大灣區印刷出版和相關行業提供更有效的印刷色彩控制標準，她說該中心將推出以CTV技術為主的認證，甚至爭取成為國家標準。

香港出版總會及香港印刷業商會將參與10月15至19日舉辦的法蘭克福書展，在場內設「香港館」，當中包括CTV技術專區，以及新設的「出版3.0＋」專區，後者提供書本版權交易服務、配備AI文字翻譯功能，助本地書商「出海」。

