港聞

港聞二

長洲官中10年9易帥 前校長：礙校政連貫執行

【明報專訊】長洲官立中學本學年中一級僅獲准開一班，瀕臨「殺校」。翻查資料，該校校長頻換人，現任校長陳志文是近10年來第九個校長，有學界聲音質疑予人無心營運觀感。校政專家、曾任長洲官中校長的雷其昌認為，校長常變有礙校政連貫執行，「你唔『搏盡』，又點拎家長信任？」他認為有需要保留該校服務長洲學生，建議當局「特事特辦」，考慮將營辦權放給「有心人」、以津校方式續辦學。

須月底前決定申救校否

雷其昌倡「特事特辦」

有傳媒昨引述長洲官中學生稱，該校現時只有21名中一生。教育局昨回覆未透露長洲官中收生數字，僅重申本學年中一「開班線」為27人，而該校中一實際收生未及28人；局方會要求學校管理委員會於本月28日或之前決定是否申請發展方案（即俗稱「救校方案」），如決定申請，須最遲於11月下旬遞交詳細計劃書。

雷其昌在1999至2001年擔任長洲官中校長，他說官校一向多校長輪替，尤見於像長洲官中般的「細校」。他解釋，按現時機制，當局一般會委派「二級校長」到細校，累積經驗後升為「一級校長」，轉到18班或以上的「大校」任職。

他說部分「細校」校長難免較少「投入」，亦很少長期留任，導致學校措施不連貫、學生成績參差，形容這是結構性問題，「無辦法，有得升（到大校）唔通你唔升咩？」

小學校長：多基層生留島升中

翻查資料，自2019/20學年起，長洲官中每任校長只留任一年。長洲國民學校校長郭婉琪說，由於長洲地方有限，島上校長普遍和家長學生關係好，驅使學生留島讀書，但由於長洲官中常換校長，家長難與學校建立信任，收生自然較難。她另指長洲官中近年牽涉欺凌事件，或影響家長觀感。

長洲高峰時有3間中學，惟明愛聖保祿中學和佛教慧因法師紀念中學先後停辦，使長洲官中成為島上唯一中學。郭說，不少長洲學生因出身基層，或考慮到交通不便，留島升中，舉例國民學校本年度有10個學生獲派長洲官中，全屬自行派位。她盼當局保留該校，稱與島外學校合併不可取，籲優先服務島上學生。

雷其昌認同保留長洲官中，惟考慮到政府財赤，建議當局可放出營辦權予有心辦團，「是最慳錢做法」；而官校教師屬公務員，此舉或惹教師不滿，雷則認為長洲官中教員不多，可循序漸進調動教師到其他官校。

