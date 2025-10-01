何伯認向途人噴殺蟲水 求情稱被罵過街老鼠

稱已與妻分開 積蓄近耗盡

辯方求情稱，被告何煊（77歲）1960年代從廣州來港，原從事建築工程業，與首任妻子育有5名子女，家庭關係不佳；及後他再娶「後生嘅太太」，並上電視受訪講述家中衝突，開始為人熟悉。辯方稱被告兩夫婦外出時經常遭陌生人指指點點，案中事主X用手機拍攝被告，罵他「過街老鼠」，他才拿起殺蟲水反擊，已受到教訓。

辯方表示被告出於其他原因，已與第二任妻子分開；他曾於2016年「通波仔」，需定期驗身，下月入院接受小腸氣手術，手部舊患亦未痊愈。辯方稱被告以往做生意的積蓄幾近耗盡，「無咩錢」，冀法庭寬大處理，考慮判處數百元罰款或緩刑，盡快了結案件。

控方確認事主不要求賠償。署理主任裁判官鄧少雄着控方在下一次聆訊補充事主傷勢資料。鄧官說量刑時會考慮事主傷勢和整體案情，對所有判刑選項保持開放。案件押後至10月21日判刑，待索取被告的感化報告。

案情指出，被告今年5月25日與妻經過兆康站D出口時，與事主X及其子Y爭執；被告聽到X指罵「過街老鼠」，隨即從環保袋取出殺蟲水噴X，令X右前臂紅腫和有紅疹。被告警誡下稱「我噴蚊」，其後承認一時衝動傷人。他知悉殺蟲噴霧對人有害，曾帶殺蟲水外出自衛。

【案件編號：TMCC 1347/25】