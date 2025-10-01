明報新聞網
港聞

港聞二

瞞子行蹤 蔡天鳳前家姑妨司法罪成 官：有權不答警方無權「放煙幕」 料護子心切犯案

【明報專訊】蔡天鳳前家姑李瑞香妨礙警方就盜竊案拘捕兒子鄺港智一案，昨日在區域法院裁決。法官陳廣池表示，李案發時有權不回答警方問題，但無權「放煙幕、帶警方遊花園」，包括謊稱只與孫兒及家傭同住，惟閉路電視拍攝到鄺港智曾留宿，批評李證供不盡不實，並相信她因護子心切而有犯案意圖，裁定她一項「作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為」罪成立，押後至10月28日求情及判刑，其間李還押監房看管。

還押監房 10．28判刑

控罪指出，被告李瑞香（65歲，已退休）於2023年2月22日至2月23日妨礙警方調查和拘捕鄺港智，催促他離開即將被調查的地點、向警方提供虛假或誤導資料、建議張燕花不向警方提供資料。法官陳廣池在裁決時稱，鄺港智因盜竊案而無到警署報到，於2015年8月被通緝，本案檢控基礎是李在警方調查盜竊案時作出的阻撓，與蔡天鳳失蹤或遇害事件無關。

陳官引述李瑞香的供辭，指2017年3月警員上門通知李其子鄺港智被通緝，李曾稱對此刻骨銘心，但又稱忘記事件細節、不知何謂通緝，又說鄺港智及丈夫鄺球後來告訴她「賠錢解決咗（盜竊案）」。陳官表示鄺氏父子從沒說已銷案，質疑李不會完全相信案件已解決，批評李的證供不盡不實。

陳官又稱，前年2月22日的閉路電視片段顯示，鄺港智離開加多利山單位時，李說「快啲」、「我好驚呀」。李曾在庭上解釋，鄺港智已召車外出找蔡天鳳，遂叫他「快啲」，惟陳官認為這解釋不合理，因李問鄺港智「有冇車嚟接你」，他答「唔知㗎，搵唔到」，而鄺港智之後沒再重返單位，故可推論事發時李在催促鄺港智盡快離開即將被調查的單位。

稱不知兒子電話號碼 案發當月127次通話

前年2月23日，警員要求李提供鄺港智的電話號碼，李答「唔知、唔想講」，又稱只與兩名孫兒及兩名家傭居於加多利山單位，不知道兒子近况。陳官表示根據通話紀錄，李單在前年2月已與鄺港智通話127次；閉路電視片段顯示，鄺港智在單位的時間及其衣著等，可見他頻繁出入單位及曾留宿，李所說與事實不符，明顯誤導警方，亦不接納辯方稱鄺港智只偶爾留宿，形容這只是「語言偽術」。

此外，根據李與蔡天鳳母親張燕花的通話內容，李曾建議張，當警方問曾否與鄺港智聯絡，張「可以話冇㗎嘛」；張曾在庭上稱該通話令她認為被問及鄺港智的問題時，她應答「不知道」。陳官表示這顯示李曾建議張不向警方提供資料，而張的證供可信，沒誇大鄺氏一家行為，更對他們照顧有加。陳官稱李因護子心切而有犯案意圖，裁定她罪名成立。

【案件編號：DCCC 140/24】

相關字詞﹕區域法院 前家姑 作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪 蔡天鳳（Abby）

