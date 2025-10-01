明報新聞網
港聞

港聞二

啟德測試自動駕駛 區議員關注近學校

【明報專訊】百度擬申請在啟德及九龍灣一帶測試自動駕駛車輛，擬議路線包括啟德沐翠街、沐安街及沐元街等。九龍城區議會昨開會討論相關事項，會上多名區議員認為上述3條街道不適宜測試自動車，指街道鄰近學校及屋邨，人流密集且大多是學生和長者，部分路段亦經常塞車。百度代表回應稱，會再與運輸署商討測試路線及時間安排，日後在相關路段測試會避開放學時間。

據百度向區議會提交文件，自動車在啟德將途經位於啟晴邨和德朗邨之間的沐翠街、鄰近啟德1號的沐安街，以及近AIRSIDE和啟德站的沐元街等。測試時間為周一至周六凌晨1時至5時、早上10時至下午4時，以及晚上8時至11時；周日則為朝8晚10。

經民聯區議員梁婉婷稱，沐翠街連接沐虹街，後者有兩間小學和1間中學，故沐翠街於放學時段會有很多學生、長者和校車。她形容該路段不少行人亂過馬路，「花圃也被人踩爛」，不認同適合測試。另一經民聯區議員何華漢亦稱，沐翠街下午3時半放學後便會塞車，有時長達40分鐘；沐安街迴旋處因常有貨車停泊，致多條途經巴士線「日日按喇叭按到瘋狂」；沐元街則每逢假日泊滿中港巴士；何形容3條路情况惡劣，交通擠塞未解決，不應再試自動車。

運署撐自動車：能力不遜司機

運輸署總機電工程師（巴士安全）鍾卓明表示，會研究議員意見檢視路線，但自動車始終有需要在繁忙路段測試表現，強調百度自動車可檢測到前後逾200米有否行人，「能力不會遜色過一個司機」。鍾又稱，測試時車上有後備操作員，在法律上會被視為司機，萬一發生意外需負法律責任，有信心自動車會與行人保持安全距離，有需要時會手動介入。

百度智能駕駛香港項目發展高級經理黃文晞稱，日後測試時會避開放學時間；又稱近日已與沿線學校溝通，正陸續取得支持。百度智能駕駛海外業務港澳區總經理胡倩倩補充，有數據顯示自動車因不會受疲勞及情緒影響，事故率低於人類司機，百度會再與運輸署商討高峰時段應如何測試，才能取得平衡。

