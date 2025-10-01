控方問同情林否 石：信法律應當公平

「我們以不同方式服務香港」

本案以中文審訊，石禮謙選擇以英文作供，稱2000年開始擔任立法會議員，至2021年結束任期，現已退休。控方盤問時關注，石會否視林卓廷為朋友？石回應說，自己視所有議員為同事。

控方再問，兩人工作關係是否「幾好」？石稱，作為老年人，他能容納不同觀點，形容自己和林以不同方式服務香港，又說兩人在帳委會共事時有共同目標。

若林有錯應罰 同情刑滿應獲更生

此外，控方關注，石禮謙是否同情林卓廷因今次事情被檢控。石自言相信寬恕，亦相信法律應當公平，若林做錯事便應受罰，同時稱同情所有服畢刑期的人，認為他們都有權更生。另外，控辯昨均援引《大紀元》拍攝的涉案會議片段提問，石表示，目睹有關影片使他很難過，他不想再看到，又謂「歷史必須按照發生時的情境看待」，不能憑影片解讀當時。