做林卓廷方證人 石禮謙：沒感受襲 認同有阻開會 有盡同事責任

被告林卓廷（48歲）否認兩項「襲擊、妨礙或騷擾在會議廳範圍內的議員」罪，違反《立法會（權力及特權）條例》，控罪日期為2019年5月11日。署理主任裁判官鄭念慈周一（29日）裁定林卓廷就兩項控罪表證成立，需要答辯，林昨出庭作供。

林卓廷自辯稱，案發當日由石禮謙主持的會議非常嘈雜和混亂，他在議員席上無法得知會上狀況，亦擔心建制派趁亂「夾硬」選出法案委員會主席，遂走到石身邊「睇實」，履行議員職責。就着會上跟石的接觸和溝通，林憶述當時向石表示，亂中開會會出現危險，並在新民主同盟范國威「撻咗落地」後，要求石暫停會議，「因為我唔想任何人受傷」，包括秘書處人員及民主派和建制派議員。林亦解釋，之所以跟石有身體接觸，是希望對方在混亂環境下注意到他的言論。

此外，林卓廷稱涉案會議舉行前，民主黨前議員張文光和劉慧卿曾對他作「鄭重叮囑」，指石禮謙曾數度接受心臟手術，交帶他提醒民主派「一定要小心」，勿令石「出事」，之後他向民主黨和民主派「飯盒會」召集人毛孟靜講述轉達此信息，並着毛向其他人轉述。林又指出，事前他亦向石表示，自己當時身負另一宗《立法會（權力及特權）條例》案件，表明不會在涉案會議作任何「激烈行為」。林強調不想令石「開唔成」會，也沒想過在會上「搶咪」，「如果佢老人家有啲咩意外，我孭唔起」。林亦重申沒在會上襲擊、妨礙或騷擾陳恒鑌和周浩鼎。

搭石禮謙手 林稱冇用力僅為引起注意

難阻范國威搶咪 因范「不理想情况」退黨

在控方盤問下，林卓廷確認當時有「搭住」石的手，他希望透過此動作引起石的注意，苦口婆心地指出當時「開唔到會」，亦希望展現「友善嘅姿態」，強調「我隻手係冇出力」。控方其後指出，林在會上想搶走石禮謙的咪高峰，林不同意。此外，控方提及，范國威在會上試圖搶走石的咪高峰時，林「冇出聲」。林卓廷表示，兩人都是議員，大家「咁高咁大」，而且范曾在不理想的情况下退出民主黨，「我阻止佢唔到」。

另一方面，石禮謙以辯方證人身分作供，講述事發經過及對林卓廷看法（見另稿）等。辯方主問下，石供稱會上「沒有一刻感覺到自己受到襲擊或傷害」，又透露林當時有問他是否「OK」，同時感謝建制派議員陪同他進入會議室。

石感謝建制議員陪入場

辯方關注，林當時有否履行立法會議員職務？石說不知道，但認為對方有盡作為同事的責任。而在控方盤問下，石則同意林卓廷、朱凱廸、范國威、郭家麒和區諾軒等人極力阻止他主持選出法案委員會主席的程序，當中范和朱嘗試「搶咪」。控辯雙方昨完成舉證，案件將於10月30日結案陳辭，暫定11月6日裁決。

【案件編號：ESCC 2514/19】