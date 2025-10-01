明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

做林卓廷方證人 石禮謙：沒感受襲 認同有阻開會 有盡同事責任

【明報專訊】立法會2019年審議《逃犯條例》修訂草案時，法案委員會「鬧雙胞」，有民主派阻止建制派護送經民聯石禮謙主持會議。民主黨林卓廷被指襲擊或騷擾民建聯陳恒鑌和周浩鼎，案件昨在西九龍裁判法院續審。林自辯稱，他於涉案會議「搭住」石的手，是旨在引起對方的注意，苦口婆心地指出當時「開唔到會」，同時展現「友善的姿態」，強調沒想過「搶咪」。另外，石禮謙以辯方證人身分作供，稱當時沒感覺受襲擊或傷害，但同意林等人極力阻止他主持會議，「阻止制度執行」。

被告林卓廷（48歲）否認兩項「襲擊、妨礙或騷擾在會議廳範圍內的議員」罪，違反《立法會（權力及特權）條例》，控罪日期為2019年5月11日。署理主任裁判官鄭念慈周一（29日）裁定林卓廷就兩項控罪表證成立，需要答辯，林昨出庭作供。

林卓廷自辯稱，案發當日由石禮謙主持的會議非常嘈雜和混亂，他在議員席上無法得知會上狀況，亦擔心建制派趁亂「夾硬」選出法案委員會主席，遂走到石身邊「睇實」，履行議員職責。就着會上跟石的接觸和溝通，林憶述當時向石表示，亂中開會會出現危險，並在新民主同盟范國威「撻咗落地」後，要求石暫停會議，「因為我唔想任何人受傷」，包括秘書處人員及民主派和建制派議員。林亦解釋，之所以跟石有身體接觸，是希望對方在混亂環境下注意到他的言論。

此外，林卓廷稱涉案會議舉行前，民主黨前議員張文光和劉慧卿曾對他作「鄭重叮囑」，指石禮謙曾數度接受心臟手術，交帶他提醒民主派「一定要小心」，勿令石「出事」，之後他向民主黨和民主派「飯盒會」召集人毛孟靜講述轉達此信息，並着毛向其他人轉述。林又指出，事前他亦向石表示，自己當時身負另一宗《立法會（權力及特權）條例》案件，表明不會在涉案會議作任何「激烈行為」。林強調不想令石「開唔成」會，也沒想過在會上「搶咪」，「如果佢老人家有啲咩意外，我孭唔起」。林亦重申沒在會上襲擊、妨礙或騷擾陳恒鑌和周浩鼎。

搭石禮謙手 林稱冇用力僅為引起注意

難阻范國威搶咪 因范「不理想情况」退黨

在控方盤問下，林卓廷確認當時有「搭住」石的手，他希望透過此動作引起石的注意，苦口婆心地指出當時「開唔到會」，亦希望展現「友善嘅姿態」，強調「我隻手係冇出力」。控方其後指出，林在會上想搶走石禮謙的咪高峰，林不同意。此外，控方提及，范國威在會上試圖搶走石的咪高峰時，林「冇出聲」。林卓廷表示，兩人都是議員，大家「咁高咁大」，而且范曾在不理想的情况下退出民主黨，「我阻止佢唔到」。

另一方面，石禮謙以辯方證人身分作供，講述事發經過及對林卓廷看法（見另稿）等。辯方主問下，石供稱會上「沒有一刻感覺到自己受到襲擊或傷害」，又透露林當時有問他是否「OK」，同時感謝建制派議員陪同他進入會議室。

石感謝建制議員陪入場

辯方關注，林當時有否履行立法會議員職務？石說不知道，但認為對方有盡作為同事的責任。而在控方盤問下，石則同意林卓廷、朱凱廸、范國威、郭家麒和區諾軒等人極力阻止他主持選出法案委員會主席的程序，當中范和朱嘗試「搶咪」。控辯雙方昨完成舉證，案件將於10月30日結案陳辭，暫定11月6日裁決。

【案件編號：ESCC 2514/19】

上 / 下一篇新聞

戚繼光沂蒙山艦抵港 國慶開放兩日 參觀戰艦學生：榮幸認識解放軍
戚繼光沂蒙山艦抵港 國慶開放兩日 參觀戰艦學生：榮幸認識解放軍
十一黃金周料吸154萬內地客 年升一成
十一黃金周料吸154萬內地客 年升一成
旅議會料節慶城寨展受歡迎 餐飲業料生意與往年相若
旅議會料節慶城寨展受歡迎 餐飲業料生意與往年相若
旅巴香園圍撼橋底削頂14傷 司機疑不熟路 涉事路段非首出意外
旅巴香園圍撼橋底削頂14傷 司機疑不熟路 涉事路段非首出意外
半數直資校加學費 林大輝中學不獲批
半數直資校加學費 林大輝中學不獲批
墮斃棚工母追討僱員補償 官裁僱主賠210萬
墮斃棚工母追討僱員補償 官裁僱主賠210萬
涉海關專頁留言煽惑燒法庭 六旬漢被捕
涉海關專頁留言煽惑燒法庭 六旬漢被捕
特首：應對樺加沙得宜 研改善基礎工程
特首：應對樺加沙得宜 研改善基礎工程
關愛隊二期出爐 6隊換承辦團 多換隊不換人 「新家園協會」包攬7隊最多
關愛隊二期出爐 6隊換承辦團 多換隊不換人 「新家園協會」包攬7隊最多
低空經濟科技館開幕 展兩地研究成果
低空經濟科技館開幕 展兩地研究成果
進口貓狗納內地衛生證 檢疫縮至30天
進口貓狗納內地衛生證 檢疫縮至30天
控方問同情林否 石：信法律應當公平
控方問同情林否 石：信法律應當公平
大坑西邨拒遷戶否認貪心 冀如昔日拆屋前先安置
大坑西邨拒遷戶否認貪心 冀如昔日拆屋前先安置
提供嬰幼疫苗服務 仁匯醫療被申清盤
提供嬰幼疫苗服務 仁匯醫療被申清盤
啟德測試自動駕駛 區議員關注近學校
啟德測試自動駕駛 區議員關注近學校
瞞子行蹤 蔡天鳳前家姑妨司法罪成 官：有權不答警方無權「放煙幕」 料護子心切犯案
瞞子行蹤 蔡天鳳前家姑妨司法罪成 官：有權不答警方無權「放煙幕」 料護子心切犯案
何伯認向途人噴殺蟲水 求情稱被罵過街老鼠
何伯認向途人噴殺蟲水 求情稱被罵過街老鼠
海關檢值2700萬私煙拘一人
海關檢值2700萬私煙拘一人
長洲官中10年9易帥 前校長：礙校政連貫執行
長洲官中10年9易帥 前校長：礙校政連貫執行
港新印刷術納灣區標準將出海
港新印刷術納灣區標準將出海
中建義工「扶正」百年大葉合歡
中建義工「扶正」百年大葉合歡
港鐵商場增300電車充電站 圓方引雙槍支援粵車
港鐵商場增300電車充電站 圓方引雙槍支援粵車
綜援長者住粵院舍 月津5000今可申
綜援長者住粵院舍 月津5000今可申
灣區熱搜：港人穗辦融合教育 為自閉兒闢路 擬試AI遠程治療 降收費助家長紓困
灣區熱搜：港人穗辦融合教育 為自閉兒闢路 擬試AI遠程治療 降收費助家長紓困
灣區熱搜：孩子當「星星之伙」 雙向學習成長
灣區熱搜：孩子當「星星之伙」 雙向學習成長
【Emily】讀中大傾Pink Floyd 羅淑佩：都係啟蒙 憶宿舍討論流行文化 拗到三更半夜
【Emily】讀中大傾Pink Floyd 羅淑佩：都係啟蒙 憶宿舍討論流行文化 拗到三更半夜
【Emily】VR走入三星堆 海事博物館體驗考古
【Emily】VR走入三星堆 海事博物館體驗考古
【Emily】被問議員「70歲大限」 梁君彥黨友唔多講
【Emily】被問議員「70歲大限」 梁君彥黨友唔多講
【Emily】調查：40歲或以下港人 42%有老花症狀
【Emily】調查：40歲或以下港人 42%有老花症狀