明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

關愛隊二期出爐 6隊換承辦團 多換隊不換人 「新家園協會」包攬7隊最多

【明報專訊】民青局昨公布第二期共455隊關愛隊名單，當中6隊更換承辦團體（見表），包括3隊西貢區小隊，沙田、屯門、大埔各一隊，但大都是「換隊不換人」，承辦團體更換後的隊長或副隊長都沒改變。另「新家園協會」繼續承辦7隊關愛隊，成為承辦最多小隊的機構；其他承辦機構最多承辦2至3隊。

對比第一期名單，西貢區白沙灣、富藍、翠林關愛隊均更換承辦團體，其中白沙灣小隊正副隊長不變，富藍及翠林則分別更換隊長及副隊長。沙田區的海嵐小隊改由同區富龍關愛隊承辦團體「馬鞍家悠站」兼營；屯門鄉郊小隊則改由「青年天地發展基金有限公司」承辦，兩隊隊長皆不變。至於改由「大埔區婦女聯會」承辦的大埔船灣關愛隊，隊長為同區另一關愛隊的上期副隊長，副隊長則是船灣關愛隊的上期成員之一。

合共455隊 新增3小區

民青局早前公布第二期關愛隊會新增3個小區，其中西貢區安達臣小隊由「將軍澳街坊聯會」承辦，該團體同時承辦同區的康景關愛隊。康景關愛隊隊長、將軍澳街坊聯會主席兼西貢區議員陳健浚向本報表示，由於康景與安達臣位置相近，他在附近也設有議辦，因此決定申請承辦安達臣關愛隊，亦已招募部分安達臣區業主加入。

民青局長麥美娟曾稱，新一期關愛隊更着重服務質量，需確保服務延續性、符合區情區需，服務更深更廣。陳健浚說，安達臣區暫時僅千多戶已取鑰匙，預計將有較多家庭或新婚夫婦入住，料首要工作是大規模接觸居民，也將舉辦嘉年華等親子活動。

民青局稱，18區民政處正陸續與第二期關愛隊承辦團體簽訂資助協議；服務期至2027年9月，麥稱第一期關愛隊已完成甚至超越服務要求，當局會整理他們的工作報告，讓市民看到成果。

另外，政府早前公布，每隊關愛隊資助額將增加五成，至平均每兩年約150萬元。昨在立法會被問及會否參考制服團體民安隊模式，為關愛隊提供行政支援，麥美娟稱關愛隊屬社區義工，不會變另一個民安隊。

上 / 下一篇新聞

戚繼光沂蒙山艦抵港 國慶開放兩日 參觀戰艦學生：榮幸認識解放軍
戚繼光沂蒙山艦抵港 國慶開放兩日 參觀戰艦學生：榮幸認識解放軍
十一黃金周料吸154萬內地客 年升一成
十一黃金周料吸154萬內地客 年升一成
旅議會料節慶城寨展受歡迎 餐飲業料生意與往年相若
旅議會料節慶城寨展受歡迎 餐飲業料生意與往年相若
旅巴香園圍撼橋底削頂14傷 司機疑不熟路 涉事路段非首出意外
旅巴香園圍撼橋底削頂14傷 司機疑不熟路 涉事路段非首出意外
半數直資校加學費 林大輝中學不獲批
半數直資校加學費 林大輝中學不獲批
墮斃棚工母追討僱員補償 官裁僱主賠210萬
墮斃棚工母追討僱員補償 官裁僱主賠210萬
涉海關專頁留言煽惑燒法庭 六旬漢被捕
涉海關專頁留言煽惑燒法庭 六旬漢被捕
特首：應對樺加沙得宜 研改善基礎工程
特首：應對樺加沙得宜 研改善基礎工程
低空經濟科技館開幕 展兩地研究成果
低空經濟科技館開幕 展兩地研究成果
進口貓狗納內地衛生證 檢疫縮至30天
進口貓狗納內地衛生證 檢疫縮至30天
做林卓廷方證人 石禮謙：沒感受襲 認同有阻開會 有盡同事責任
做林卓廷方證人 石禮謙：沒感受襲 認同有阻開會 有盡同事責任
控方問同情林否 石：信法律應當公平
控方問同情林否 石：信法律應當公平
大坑西邨拒遷戶否認貪心 冀如昔日拆屋前先安置
大坑西邨拒遷戶否認貪心 冀如昔日拆屋前先安置
提供嬰幼疫苗服務 仁匯醫療被申清盤
提供嬰幼疫苗服務 仁匯醫療被申清盤
啟德測試自動駕駛 區議員關注近學校
啟德測試自動駕駛 區議員關注近學校
瞞子行蹤 蔡天鳳前家姑妨司法罪成 官：有權不答警方無權「放煙幕」 料護子心切犯案
瞞子行蹤 蔡天鳳前家姑妨司法罪成 官：有權不答警方無權「放煙幕」 料護子心切犯案
何伯認向途人噴殺蟲水 求情稱被罵過街老鼠
何伯認向途人噴殺蟲水 求情稱被罵過街老鼠
海關檢值2700萬私煙拘一人
海關檢值2700萬私煙拘一人
長洲官中10年9易帥 前校長：礙校政連貫執行
長洲官中10年9易帥 前校長：礙校政連貫執行
港新印刷術納灣區標準將出海
港新印刷術納灣區標準將出海
中建義工「扶正」百年大葉合歡
中建義工「扶正」百年大葉合歡
港鐵商場增300電車充電站 圓方引雙槍支援粵車
港鐵商場增300電車充電站 圓方引雙槍支援粵車
綜援長者住粵院舍 月津5000今可申
綜援長者住粵院舍 月津5000今可申
灣區熱搜：港人穗辦融合教育 為自閉兒闢路 擬試AI遠程治療 降收費助家長紓困
灣區熱搜：港人穗辦融合教育 為自閉兒闢路 擬試AI遠程治療 降收費助家長紓困
灣區熱搜：孩子當「星星之伙」 雙向學習成長
灣區熱搜：孩子當「星星之伙」 雙向學習成長
【Emily】讀中大傾Pink Floyd 羅淑佩：都係啟蒙 憶宿舍討論流行文化 拗到三更半夜
【Emily】讀中大傾Pink Floyd 羅淑佩：都係啟蒙 憶宿舍討論流行文化 拗到三更半夜
【Emily】VR走入三星堆 海事博物館體驗考古
【Emily】VR走入三星堆 海事博物館體驗考古
【Emily】被問議員「70歲大限」 梁君彥黨友唔多講
【Emily】被問議員「70歲大限」 梁君彥黨友唔多講
【Emily】調查：40歲或以下港人 42%有老花症狀
【Emily】調查：40歲或以下港人 42%有老花症狀