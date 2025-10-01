關愛隊二期出爐 6隊換承辦團 多換隊不換人 「新家園協會」包攬7隊最多

對比第一期名單，西貢區白沙灣、富藍、翠林關愛隊均更換承辦團體，其中白沙灣小隊正副隊長不變，富藍及翠林則分別更換隊長及副隊長。沙田區的海嵐小隊改由同區富龍關愛隊承辦團體「馬鞍家悠站」兼營；屯門鄉郊小隊則改由「青年天地發展基金有限公司」承辦，兩隊隊長皆不變。至於改由「大埔區婦女聯會」承辦的大埔船灣關愛隊，隊長為同區另一關愛隊的上期副隊長，副隊長則是船灣關愛隊的上期成員之一。

合共455隊 新增3小區

民青局早前公布第二期關愛隊會新增3個小區，其中西貢區安達臣小隊由「將軍澳街坊聯會」承辦，該團體同時承辦同區的康景關愛隊。康景關愛隊隊長、將軍澳街坊聯會主席兼西貢區議員陳健浚向本報表示，由於康景與安達臣位置相近，他在附近也設有議辦，因此決定申請承辦安達臣關愛隊，亦已招募部分安達臣區業主加入。

民青局長麥美娟曾稱，新一期關愛隊更着重服務質量，需確保服務延續性、符合區情區需，服務更深更廣。陳健浚說，安達臣區暫時僅千多戶已取鑰匙，預計將有較多家庭或新婚夫婦入住，料首要工作是大規模接觸居民，也將舉辦嘉年華等親子活動。

民青局稱，18區民政處正陸續與第二期關愛隊承辦團體簽訂資助協議；服務期至2027年9月，麥稱第一期關愛隊已完成甚至超越服務要求，當局會整理他們的工作報告，讓市民看到成果。

另外，政府早前公布，每隊關愛隊資助額將增加五成，至平均每兩年約150萬元。昨在立法會被問及會否參考制服團體民安隊模式，為關愛隊提供行政支援，麥美娟稱關愛隊屬社區義工，不會變另一個民安隊。