港聞

港聞二

特首：應對樺加沙得宜 研改善基礎工程

【明報專訊】超強颱風「樺加沙」上周襲港，本港在風暴過後迅速復常。特首李家超表示，政府應對樺加沙策略得宜，會研究進一步改善經常受風暴威脅地方的基礎工程、設施及裝備。

李家超昨日出席行會前見傳媒，主動提及政府應對樺加沙的一系列措施，包括事前要求各部門全面準備。應對極端天氣督導委員會於颱風襲港兩日前便召開會議，督導跨部門合作準備，如提前啟動緊急事故監察及支援中心、設立緊急熱線、開放庇護中心，以及提供沙包。天文台及渠務署則應用科技，例如使用先進預報技術測颱風路徑、動用「龍吸水」機械人高效處理水浸等。當局又於8號信號仍然生效時，已提前準備復原工作，解決樹木倒塌及水浸問題，香港國際機場亦於風暴翌日處理超過1000班航班，翌日社會已大致恢復正常運作。

李家超認為當局策略得宜，加上市民及傳媒配合，令樺加沙對本港傷害減至最低。李稱已要求政務司長領導的應對極端天氣督導委員會全面總結，將成功經驗「系統化、制度化」，以提升政府及社會的應對能力，亦會研究進一步改善經常受風暴威脅地方的基礎工程、設施及裝備。

對於風暴期間有人追風逐浪，李家超稱保安局將研究從法律層面針對類似行為，批評相關行為危害自身及拯救人員的生命安全。

相關字詞﹕樺加沙 李家超

