港聞

港聞二

半數直資校加學費 林大輝中學不獲批

【明報專訊】教育局昨公布，今年接獲40間直資中小學申請加學費，除一間中學不獲批外，其餘39間均可加價，加幅最高10%。翻查資料，林大輝中學早前在校網表明，中一本地生每年學費擬由去年42,660元增至今年51,190元，加幅近20%；根據教育局最新收費證明書，該級學費維持42,660元，意味加價不獲批。本報昨向校方查詢，尚待回覆。

平均加4.6% 3間加一成

教育局昨稱已批准9間直資小學及30間直資中學加學費，佔50%直資學校；比較去年53間直資學校加費、佔75%，今年少14間。有3間直資中學今學年學費加幅達10%，局方稱整體直資學校今學年平均加費4.64%。

今學年亦有71間私立中小學申請加費，只有1間中學不獲批，平均增幅4.62%；局方亦收到63份來自國際學校的加費申請（如同時涉及小學、中學部，視兩份計），悉數獲批，平均加4.6%。

幼稚園方面，當局截至9月17日已審批718間參加幼稚園教育計劃的幼稚園學費申請，當中508間（70.8%）獲准加費，另有兩間正審批。

教局：突擊巡查25私校 未揭違規

此外，教育局早前明言今年9月會巡查私校，局方昨回覆稱，自9月以來已突擊巡查25間提供正規課程的私校，未發現「借殼辦學」或「影子學生」的違規辦學行為。

相關字詞﹕幼稚園 國際學校 私校 直資學校 林大輝中學 加學費

