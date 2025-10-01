旅巴香園圍撼橋底削頂14傷 司機疑不熟路 涉事路段非首出意外

載內地團45人 司機涉危駕被捕

肇事旅遊巴載有內地旅行團，該團上周來港，到啟德乘坐郵輪到菲律賓為期6日；昨回程乘坐旅遊巴，原定到蓮塘口岸後散隊。現場消息指，司機懷疑不熟路，駛上高度限制2.4米、通往預約私家車停車場的斜路，旅遊巴車身則高3.1米，故撼到行人天橋底。據悉，李姓男司機入職約一個月，首次載客到香園圍，昨通過酒精測試。

運署：已設標誌 研再增提示

旅遊巴約載有45名乘客，意外造成14人輕傷，包括兩男12女，介乎38至85歲，分別送往北區醫院及威爾斯親王醫院。團友黃先生表示與太太及親友同在旅遊巴上，太太鼻樑撞傷須送院。他認為涉事司機「無可能睇唔到高度限制牌」，憶述旅遊巴撞到橋底時「全部玻璃粉碎」，車上各人向前撞。

事發地點非首次發生交通意外，運輸署回覆本報稱，該路段入口已設有相關指示標誌，另在行人天橋前約60米和240米設兩組車輛高度限制的交通標誌，提醒駕駛者前方道路禁止高度逾2.4米的車輛駛入，天橋上亦設2.4米高度限制標誌。

運輸署稱因應今年4月貨櫃車在行人天橋底的交通事故，署方今年7月連同相關部門在通往香園圍管制站閣樓層路面加上「祇准私家車及電單車」道路標記，進一步提醒駕駛者。署方會繼續與相關部門研究增設額外交通提示的需要及可行性。

翻查資料，今年4月一輛5.5噸密斗貨車沿香園圍公路往蓮麻坑方向行駛，疑車身過高撞到行人天橋底。去年10月有旅遊巴駛至近香園圍口岸公共運輸交匯處一橋面位置時，疑入錯行車線，車頂撞向天橋底部。