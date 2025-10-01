明報新聞網
港聞

港聞二

旅巴香園圍撼橋底削頂14傷 司機疑不熟路 涉事路段非首出意外

【明報專訊】一輛載有內地旅行團的旅遊巴昨午沿蓮麻坑路駛往香園圍口岸公共運輸交匯處，司機疑因不熟路，誤入高度限制2.4米、通往私家車停車場的路段，車頭直撼行人天橋底部，車頂嚴重損毁並遭「劏開」，釀14名乘客輕傷。57歲司機涉危險駕駛被捕，獲准保釋，須於11月上旬報到。

載內地團45人 司機涉危駕被捕

肇事旅遊巴載有內地旅行團，該團上周來港，到啟德乘坐郵輪到菲律賓為期6日；昨回程乘坐旅遊巴，原定到蓮塘口岸後散隊。現場消息指，司機懷疑不熟路，駛上高度限制2.4米、通往預約私家車停車場的斜路，旅遊巴車身則高3.1米，故撼到行人天橋底。據悉，李姓男司機入職約一個月，首次載客到香園圍，昨通過酒精測試。

運署：已設標誌 研再增提示

旅遊巴約載有45名乘客，意外造成14人輕傷，包括兩男12女，介乎38至85歲，分別送往北區醫院及威爾斯親王醫院。團友黃先生表示與太太及親友同在旅遊巴上，太太鼻樑撞傷須送院。他認為涉事司機「無可能睇唔到高度限制牌」，憶述旅遊巴撞到橋底時「全部玻璃粉碎」，車上各人向前撞。

事發地點非首次發生交通意外，運輸署回覆本報稱，該路段入口已設有相關指示標誌，另在行人天橋前約60米和240米設兩組車輛高度限制的交通標誌，提醒駕駛者前方道路禁止高度逾2.4米的車輛駛入，天橋上亦設2.4米高度限制標誌。

運輸署稱因應今年4月貨櫃車在行人天橋底的交通事故，署方今年7月連同相關部門在通往香園圍管制站閣樓層路面加上「祇准私家車及電單車」道路標記，進一步提醒駕駛者。署方會繼續與相關部門研究增設額外交通提示的需要及可行性。

翻查資料，今年4月一輛5.5噸密斗貨車沿香園圍公路往蓮麻坑方向行駛，疑車身過高撞到行人天橋底。去年10月有旅遊巴駛至近香園圍口岸公共運輸交匯處一橋面位置時，疑入錯行車線，車頂撞向天橋底部。

