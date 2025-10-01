明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

旅議會料節慶城寨展受歡迎 餐飲業料生意與往年相若

【明報專訊】一連8日的內地十一黃金周今日開始，旅議會總幹事楊淑芬昨表示，通常黃金周等大假期的訪港旅客未必經常來港，這批旅客對特別行程的需求未必很大。她估計本港一些節慶活動例如國慶煙花匯演，以及景點如「九龍城寨光影之旅」電影場景展會深受旅客歡迎，料可吸引很多旅客，特別是內地客到訪「打卡」。有飲食業界預料黃金周期間生意比平日升一至兩成，與往年相若。

楊淑芬：國慶煙花「冇得輸」

楊淑芬形容國慶煙花匯演坐擁維港景色，「冇得輸」，而本地多間食肆及商戶推出優惠，亦可讓旅客感受到本港暢旺。她提到「九龍城寨光影之旅」電影場景展是推出後迎來首個黃金周，認為旅客到訪該景點的需求很大，加上九龍城區有很多特色食肆，相信該區在黃金周期間會暢旺。

為慶祝新中國成立76周年，本港各界推出連串優惠及活動，包括全港逾3000間食肆及商戶提供菜式及餐飲優惠，香港餐務管理協會主席梁振華預料生意會有一至兩成生意，形容符合預期，亦盼港人可留港消費。現代管理（飲食）專業協會副主席梁進希望旅客記得每逢七一及十一都來港，因本港會有很多優惠，認為吸引愈多流量及遊客，生意自然會變好。酒店業方面，酒店業主聯會執行總幹事徐英偉早前估計，尖沙嘴等傳統旺區酒店在黃金周的預訂率已有九成，料其他地區的酒店入住率均能超過八成。

酒店業料非旺區入住率逾八成

除了餐飲，今日還有全線載客電車免費乘搭、52間戲院戲票半價等服務及活動優惠。

近年不少內地旅客喜愛到本港郊區旅遊，對於《施政報告》提出推「四山旅遊」，楊淑芬認為行山講求體力及安全要求，業界尚需時發展及需加強培訓，而四山之中，她指遊覽太平山的主要是自由行客居多，而旅客對遊覽鳳凰山和大帽山的需求亦較少。她指出，業界早前經水路考察遊覽西貢海的六角柱石，發現行程受限於碼頭數目，加上海浪問題，只可在夏天遊覽，業界要發展相關旅遊產品同樣需時，期望可配合低空經濟發展，例如引入航拍機拍攝行山過程。

上 / 下一篇新聞

戚繼光沂蒙山艦抵港 國慶開放兩日 參觀戰艦學生：榮幸認識解放軍
戚繼光沂蒙山艦抵港 國慶開放兩日 參觀戰艦學生：榮幸認識解放軍
十一黃金周料吸154萬內地客 年升一成
十一黃金周料吸154萬內地客 年升一成
旅巴香園圍撼橋底削頂14傷 司機疑不熟路 涉事路段非首出意外
旅巴香園圍撼橋底削頂14傷 司機疑不熟路 涉事路段非首出意外
半數直資校加學費 林大輝中學不獲批
半數直資校加學費 林大輝中學不獲批
墮斃棚工母追討僱員補償 官裁僱主賠210萬
墮斃棚工母追討僱員補償 官裁僱主賠210萬
涉海關專頁留言煽惑燒法庭 六旬漢被捕
涉海關專頁留言煽惑燒法庭 六旬漢被捕
特首：應對樺加沙得宜 研改善基礎工程
特首：應對樺加沙得宜 研改善基礎工程
關愛隊二期出爐 6隊換承辦團 多換隊不換人 「新家園協會」包攬7隊最多
關愛隊二期出爐 6隊換承辦團 多換隊不換人 「新家園協會」包攬7隊最多
低空經濟科技館開幕 展兩地研究成果
低空經濟科技館開幕 展兩地研究成果
進口貓狗納內地衛生證 檢疫縮至30天
進口貓狗納內地衛生證 檢疫縮至30天
做林卓廷方證人 石禮謙：沒感受襲 認同有阻開會 有盡同事責任
做林卓廷方證人 石禮謙：沒感受襲 認同有阻開會 有盡同事責任
控方問同情林否 石：信法律應當公平
控方問同情林否 石：信法律應當公平
大坑西邨拒遷戶否認貪心 冀如昔日拆屋前先安置
大坑西邨拒遷戶否認貪心 冀如昔日拆屋前先安置
提供嬰幼疫苗服務 仁匯醫療被申清盤
提供嬰幼疫苗服務 仁匯醫療被申清盤
啟德測試自動駕駛 區議員關注近學校
啟德測試自動駕駛 區議員關注近學校
瞞子行蹤 蔡天鳳前家姑妨司法罪成 官：有權不答警方無權「放煙幕」 料護子心切犯案
瞞子行蹤 蔡天鳳前家姑妨司法罪成 官：有權不答警方無權「放煙幕」 料護子心切犯案
何伯認向途人噴殺蟲水 求情稱被罵過街老鼠
何伯認向途人噴殺蟲水 求情稱被罵過街老鼠
海關檢值2700萬私煙拘一人
海關檢值2700萬私煙拘一人
長洲官中10年9易帥 前校長：礙校政連貫執行
長洲官中10年9易帥 前校長：礙校政連貫執行
港新印刷術納灣區標準將出海
港新印刷術納灣區標準將出海
中建義工「扶正」百年大葉合歡
中建義工「扶正」百年大葉合歡
港鐵商場增300電車充電站 圓方引雙槍支援粵車
港鐵商場增300電車充電站 圓方引雙槍支援粵車
綜援長者住粵院舍 月津5000今可申
綜援長者住粵院舍 月津5000今可申
灣區熱搜：港人穗辦融合教育 為自閉兒闢路 擬試AI遠程治療 降收費助家長紓困
灣區熱搜：港人穗辦融合教育 為自閉兒闢路 擬試AI遠程治療 降收費助家長紓困
灣區熱搜：孩子當「星星之伙」 雙向學習成長
灣區熱搜：孩子當「星星之伙」 雙向學習成長
【Emily】讀中大傾Pink Floyd 羅淑佩：都係啟蒙 憶宿舍討論流行文化 拗到三更半夜
【Emily】讀中大傾Pink Floyd 羅淑佩：都係啟蒙 憶宿舍討論流行文化 拗到三更半夜
【Emily】VR走入三星堆 海事博物館體驗考古
【Emily】VR走入三星堆 海事博物館體驗考古
【Emily】被問議員「70歲大限」 梁君彥黨友唔多講
【Emily】被問議員「70歲大限」 梁君彥黨友唔多講
【Emily】調查：40歲或以下港人 42%有老花症狀
【Emily】調查：40歲或以下港人 42%有老花症狀