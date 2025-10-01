旅議會料節慶城寨展受歡迎 餐飲業料生意與往年相若

楊淑芬：國慶煙花「冇得輸」

楊淑芬形容國慶煙花匯演坐擁維港景色，「冇得輸」，而本地多間食肆及商戶推出優惠，亦可讓旅客感受到本港暢旺。她提到「九龍城寨光影之旅」電影場景展是推出後迎來首個黃金周，認為旅客到訪該景點的需求很大，加上九龍城區有很多特色食肆，相信該區在黃金周期間會暢旺。

為慶祝新中國成立76周年，本港各界推出連串優惠及活動，包括全港逾3000間食肆及商戶提供菜式及餐飲優惠，香港餐務管理協會主席梁振華預料生意會有一至兩成生意，形容符合預期，亦盼港人可留港消費。現代管理（飲食）專業協會副主席梁進希望旅客記得每逢七一及十一都來港，因本港會有很多優惠，認為吸引愈多流量及遊客，生意自然會變好。酒店業方面，酒店業主聯會執行總幹事徐英偉早前估計，尖沙嘴等傳統旺區酒店在黃金周的預訂率已有九成，料其他地區的酒店入住率均能超過八成。

酒店業料非旺區入住率逾八成

除了餐飲，今日還有全線載客電車免費乘搭、52間戲院戲票半價等服務及活動優惠。

近年不少內地旅客喜愛到本港郊區旅遊，對於《施政報告》提出推「四山旅遊」，楊淑芬認為行山講求體力及安全要求，業界尚需時發展及需加強培訓，而四山之中，她指遊覽太平山的主要是自由行客居多，而旅客對遊覽鳳凰山和大帽山的需求亦較少。她指出，業界早前經水路考察遊覽西貢海的六角柱石，發現行程受限於碼頭數目，加上海浪問題，只可在夏天遊覽，業界要發展相關旅遊產品同樣需時，期望可配合低空經濟發展，例如引入航拍機拍攝行山過程。