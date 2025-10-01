十一黃金周料吸154萬內地客 年升一成

入境處預計，十一黃金周約有876萬人次進出香港，當中約有752萬人次會經各陸路邊境管制站進出，陸路入境高峰期為今日，預計約61萬人次；出境較繁忙日子則是本周六（4日），約有66萬人次。入境處亦估計，假期羅湖、落馬洲支線及深圳灣管制站將非常繁忙，料每日平均分別約有24萬、22萬及14萬人次出入境。

李：國慶部署妥當 促做好分流

李家超昨出席行會前見傳媒時表示，由於要處理大量旅客，亦希望所有旅客有良好體驗，他已指示各部門做好部署，確保活動安全有序舉行。他提到，政務司長陳國基早前已召開節慶安排跨部門工作小組會議，統籌和督導各部門做好工作，包括增加口岸人手及增設櫃枱疏導人流和車流，並啟動跨部門的聯合指揮中心和保安局的緊急事故監察及支援中心，密切監察情况；另會增加金巴和皇巴班次，港鐵亦會按實際情况增加班次。

李續稱，十一黃金周期間警方將增加警力做好人群管理，旅監局亦已要求旅行代理商做好分流和旅巴管理，並會巡查景點和商店，向旅客和導遊提供協助；政府則會加強打擊違法行為，包括的士司機濫收車資、拒載及不良營商手法，又會加強發放信息，包括口岸情况、活動安排、交通和天氣等信息，便利旅客。

旅發局專頁推國慶好去處

李家超提到，保安局已推出一站式過關資訊平台「口岸通」，便利市民和旅客掌握各口岸管制站最新情况，而旅發局已推出專頁介紹國慶黃金周、本港主要旅遊景點的營運安排和各項推廣活動，更會提供東壩、山頂纜車等熱門旅遊景點的輪候時間。

旅議會總幹事楊淑芳昨於港台節目《千禧年代》表示，預計黃金周期間有約150萬名內地旅客訪港，以自由行為主；另料約有1200至1300個訪港旅行團，約有4.5萬團客，較去年增一成。她提到，今年黃金周適逢中秋節，相信維園舉行的中秋綵燈會及大坑舞火龍等節慶活動會吸引很多內地客。