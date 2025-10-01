戚繼光沂蒙山艦抵港 國慶開放兩日 參觀戰艦學生：榮幸認識解放軍

由中國人民解放軍海軍戚繼光艦和沂蒙山艦組成的海軍艦艇編隊共搭載1200名學員和官兵，自上月26日起至本月8日執行遠海綜合實習任務，其間赴港組織艦艇開放活動，其後將訪問柬埔寨、泰國、新加坡等3國。該編隊昨晨抵達香港水域，隨即由駐港部隊宿遷艦引航，由水警船護航下，約早上8時許通過藍塘海峽，經鯉魚門海面駛入維港，其間尖沙嘴海旁有不少軍事迷和市民攜帶相機拍攝。

海軍排列「76」字樣 送國慶祝福

駐港部隊在昂船洲軍營碼頭為艦艇編隊舉行歡迎儀式，戚繼光艦的後甲板上，100多名官兵排列出「76」字樣，用旗語說「國家安好」，為新中國成立76周年和香港市民送上祝福，而今晨將舉行新中國成立76周年升旗儀式。

本地一批中小學生昨午登艦參觀，其中在戚繼光艦上，學生先走上飛行甲板，參觀直升機起降區域，並在打卡位合影留念，其後聽取艦上海軍導覽員介紹各層甲板上的設施和武器，包括直升機升降塔台、應對海盜的水槍和12.7毫米機槍，最後有海軍士兵講解各類海軍繩結繫法。至於沂蒙山艦，學生從右舷登艦進入船體內部，經醫療室和文化展覽走道到達前甲板，最後從右舷下船，其間經過醫療室、艦船建造文化展板、主炮、飛彈發射裝置及駕駛室等參觀點。

來自中華傳道會劉永生中學的黃同學稱，約一到兩周前得知學校安排參觀戚繼光艦和沂蒙山艦，班上同學反應積極；他說參觀戚繼光艦後，印象最深刻是在飛行甲板停機坪的打卡位，稱起初並未留意到打卡位可供直升機起降，又讚導覽官兵使用的講解方式有趣且吸引。年近八旬的張婆婆昨參觀戚繼光艦後稱，與五六十年代相比，現在的中國非常厲害和強大，讓她感到很滿足和開心，對艦船定位技術的介紹印象最深刻，認為新技術非常先進。

蔡若蓮：登艦活動助學生認識祖國

教育局長蔡若蓮、房屋局長何永賢昨亦登艦參觀。蔡若蓮稱，相信今次參觀對學生而言是難得的學習體驗，能了解國家最新發展，她稱會用盡可用名額讓更多學生參觀。何永賢稱，她留意到艦上設施很先進，包括通訊設備、救生艇等，認為組織有關參觀是很好的愛國教育，相信能幫助市民認識國家。保安局長鄧炳強昨午亦與紀律部隊首長代表登艦參觀，他稱艦上先進專業裝備和訓練設施充分展現國家海軍現代化實力和多元作戰能力。

