灣區熱搜：孩子當「星星之伙」 雙向學習成長

在一節融合課上，張的女兒帶着一名自閉症男孩砌積木，雖然小男孩動作笨拙，女兒卻耐心地一次次遞上積木，完成後兩人相視一笑，「那是孩子之間最單純的感情」。張志文說，希望通過女兒的例子，讓更多家長理解普通孩子能成為自閉症孩子與社會的橋樑，而自閉症孩子並非普通孩子發展的障礙。

「最單純感情」 學相處包容

慈幼教師雷寧婷的女兒葉小妙也是小小的志願者。「陪伴的過程其實是雙向，孩子在幫助自閉症兒童時，其實也在教會孩子如何與不同的小朋友相處，學會理解和包容。」雷寧婷道。令人欣喜的是，他們的身體力行漸漸引領愈來愈多人加入，由白雲區新市教育指導中心管轄的棠涌小學，一些教師便讓自己的孩子成為志願者，聶俊暉正是其中之一，當被問到如果有人欺負自閉症孩子怎麼辦，聶俊暉舉起小拳頭，稚氣卻堅定地說：「他們都是我的朋友，我不會讓我的朋友被欺負。」

張志文認為，自閉症孩子最需要是正常陪伴與尊重。今年，棠涌小學專門設置了針對自閉症兒童教育的班級，他盼未來有更多學校、更多人願意敞開心扉，讓星星的孩子不再孤單。