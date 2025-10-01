明報新聞網
灣區熱搜：孩子當「星星之伙」 雙向學習成長

【明報專訊】慈幼康復中心的融合教育小組讓普通孩子作為志願者參與自閉症兒童的日常訓練，從而提升自閉症兒童的社交互動和學習等能力，但志願者來源一直是中心創始人張志文苦惱的問題。因此，他乾脆讓自己的兩個孩子牽頭擔當志願者。

在一節融合課上，張的女兒帶着一名自閉症男孩砌積木，雖然小男孩動作笨拙，女兒卻耐心地一次次遞上積木，完成後兩人相視一笑，「那是孩子之間最單純的感情」。張志文說，希望通過女兒的例子，讓更多家長理解普通孩子能成為自閉症孩子與社會的橋樑，而自閉症孩子並非普通孩子發展的障礙。

「最單純感情」 學相處包容

慈幼教師雷寧婷的女兒葉小妙也是小小的志願者。「陪伴的過程其實是雙向，孩子在幫助自閉症兒童時，其實也在教會孩子如何與不同的小朋友相處，學會理解和包容。」雷寧婷道。令人欣喜的是，他們的身體力行漸漸引領愈來愈多人加入，由白雲區新市教育指導中心管轄的棠涌小學，一些教師便讓自己的孩子成為志願者，聶俊暉正是其中之一，當被問到如果有人欺負自閉症孩子怎麼辦，聶俊暉舉起小拳頭，稚氣卻堅定地說：「他們都是我的朋友，我不會讓我的朋友被欺負。」

張志文認為，自閉症孩子最需要是正常陪伴與尊重。今年，棠涌小學專門設置了針對自閉症兒童教育的班級，他盼未來有更多學校、更多人願意敞開心扉，讓星星的孩子不再孤單。

