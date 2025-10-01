灣區熱搜：港人穗辦融合教育 為自閉兒闢路 擬試AI遠程治療 降收費助家長紓困

明報記者 蔡宛均

自閉童父落淚求助 受感動創業

張志文早年在暨南大學主修廣告設計，畢業後曾短暫返港從事貿易。他回憶，大學時大腿骨折打石膏，乘巴士無人理會，最後是一名初中生讓座給他，「我當時感受到了教育的重要」，於是便回廣州從事早期教育業務。他憶述，正是那名潮汕父親跑到他的機構求助，才促使他決定成立慈幼康復服務中心，走上特殊教育工作之路。若說潮汕父親的求助是「催化劑」，那麼張志文堂弟的經歷則是「強心劑」，「我的堂弟也患有自閉症，但曾因香港和台灣相對成熟的特殊教育資源而順利完成本科，如今在香港寵物店工作」。這讓張志文深信「只要不被放棄，星兒也能過上好生活」。

從香港回廣州創業並不容易，初期場地、人手等樣樣困難。張印象最深刻的是提前3個月招聘一批專業教師來培訓新人，但教師卻在開業前一周集體辭職，只因他們並不看好這個領域，只是貪圖培訓期間有工資可領。焦頭爛額之際，新冠疫情突如其來，雖然讓整個行業暫停，卻也給了張志文思考和調整的時間。「在廣州，一般治療開支每月需要2萬至4萬元（人民幣，下同），如何降低高昂治療費用的同時做出效果？如何培育專業人才？」

曾遇教師集體辭職 再受新冠衝擊

為減輕家長負擔，張將一對一康復訓練價格壓至8000至1萬元，同時在2018至2022年間，透過政府的幫助，慈幼成為服務自閉症兒童的社會組織和廣州市康復定點單位，這意味着來此治療的家庭可得到政府每月1700元補貼，部分孩子更可免費接受康復訓練。為達效果，張聽取香港專家的建議，採用「融合教育」模式，讓自閉症孩子與普通孩子一起上課和玩遊戲（見另稿），「經過半年觀察，在融合教育小組裏的自閉症孩子，在語言、社交和情緒控制等方面進步明顯較快」。

擬助跨城家長設計治療室備教具

如今慈幼已服務超過2000個家庭，除了本地還有來自福建、海南等其他城市，但跨城治療意味着費用增加，「很多基層家庭負擔不起」，因此張志文正思考引入AI技術，嘗試遠程康復治療，由團隊幫助外地家長於家中設計小型治療室，配備認知類等教具，透過影片指導家長操作，並不斷評估調整，「目前還在測試小程序和App，暫未大範圍開放」。張認為，自閉症是一生的課題，傳統高強度干預兩年就要花上40萬至50萬元，很多家庭無法承受，而科技能降低費用，延長干預時間，減少放棄的風險。

專業人才亦是難題，除了現有的灣區專家團隊，慈幼亦自建培訓體系，與湖南省中醫藥高等學校合作，每名實習生帶薪接受9個月理論與實操培訓，部分會留任。這筆投入在行業中罕見，但他仍堅持，「香港教師教我要服務社會、珍惜他人，還有我們的獅子山精神也鞭策着我」。未來，他計劃擴展融合教育試點，並重點發展遠程康復服務，亦指困難不會少，但他堅信，只要政府和社會各界持續支持，專業人才持續加入，自閉症孩子就不會被地域或資金困住，「我不想再看到更多的父母在我面前落淚」。