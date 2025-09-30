【Emily】「容易飛e-道」入境免證 每人快一秒

【明報專訊】入境處今日起推出「容易飛e-道」服務，年滿11歲香港居民喺機場用過「登機易」離境，返港入境時可以唔需要出示證件，全程用人臉識別過關。助理入境處長（資訊系統）柯重鈺話，新服務可以縮短入境時間，全程需時約7秒，比現有傳統e-道快約1秒，預計每年有800萬人次使用，「每次快1秒，（一年）就快到800萬秒」，相信新服務會受歡迎。
全程7秒 用人臉識別
以往大家喺機場用入境e-道，要先掃描身分證明文件，通過後再做人臉識別，柯重鈺話，新服務下，大家喺e-道閘前唔使再出示證件，只需要望鏡頭做人臉識別，通過後閘門會打開，行入e-道再做多一次人臉識別，就可以通行。至於點解唔簡化到只做一次人臉識別？柯重鈺解釋，因為e-道有兩道閘，如果做完第一次人臉識別，換另一個人入閘就有問題，所以要兩次核實。
柯重鈺話，會研究將服務適用年齡降低至7歲或以上，同埋技術上可唔可以推展到其他口岸；而今日起機場26條入境e-道中，有10條可以用「容易飛」，明年起會擴展到其他現有e-道；機場亦會加設入境e-道，預計2027年底前，e-道數量會翻倍到52條，全部用到「容易飛」。
至於新一份《施政報告》提過明年第二季港珠澳大橋香港口岸會試行「無感通關」，柯重鈺話同「容易飛」唔同，日後「無感通關」唔再有閘口，市民過關全程唔使停低，有新資料會再公布。