【Emily】「容易飛e-道」入境免證 每人快一秒

全程7秒 用人臉識別

以往大家喺機場用入境e-道，要先掃描身分證明文件，通過後再做人臉識別，柯重鈺話，新服務下，大家喺e-道閘前唔使再出示證件，只需要望鏡頭做人臉識別，通過後閘門會打開，行入e-道再做多一次人臉識別，就可以通行。至於點解唔簡化到只做一次人臉識別？柯重鈺解釋，因為e-道有兩道閘，如果做完第一次人臉識別，換另一個人入閘就有問題，所以要兩次核實。

柯重鈺話，會研究將服務適用年齡降低至7歲或以上，同埋技術上可唔可以推展到其他口岸；而今日起機場26條入境e-道中，有10條可以用「容易飛」，明年起會擴展到其他現有e-道；機場亦會加設入境e-道，預計2027年底前，e-道數量會翻倍到52條，全部用到「容易飛」。

至於新一份《施政報告》提過明年第二季港珠澳大橋香港口岸會試行「無感通關」，柯重鈺話同「容易飛」唔同，日後「無感通關」唔再有閘口，市民過關全程唔使停低，有新資料會再公布。