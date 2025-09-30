明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

助理校長拒賄後刪信息 偕家長遭控妨司法

【明報專訊】一名內地女子涉嫌向廠商會蔡章閣中學助理校長孔少丹提供賄款讓其子入讀中二班遭拒絕，事件曝光後孔疑與該女子商討刪除對話信息，對方照辦。二人同被廉署控告一項妨礙司法公正罪，案件昨於屯門裁判法院首次提堂，被告暫時毋須答辯，控方不反對被告保釋，但要求新增不得離港及不得干預證人等條件。署理主任裁判官鄧少雄批准，並把案押後至12月11日再訊，兩被告其間可擔保。

男被告孔少丹（50歲，助理校長）及報稱居於深圳的女被告蔡鈺（38歲，會計文員），同被控2024年9月12日意圖妨礙司法公正而作出一項有妨礙司法公正傾向的作為，即銷毁及干擾廉署就蔡鈺被指稱貪污的刑事調查的資料。

蔡鈺昨午被押解往法院應訊，孔少丹則自行到庭，控方不反對二人保釋，但要求施加額外條件。裁判官下令孔少丹和蔡鈺除分別交出1萬和3000元保釋金，另不得離港、居於報稱地址、有住所更改須通知廉署及不得干預控方證人。因蔡鈺在港沒居所，須在本周四或之前提供替代地址。

廉署曾提勿删 兩人見面後移除

據廉署新聞稿，蔡鈺擬替其子安排入讀該校中二班，孔少丹2024年7月底審閱蔡子學歷文件後，要求他須於入學試及格，但蔡子拒絕應考而被安排入讀中一班。蔡鈺其後透過付款平台向孔發送1萬元人民幣，孔拒絕並通報校長。廉署展開調查並會見孔，提醒他與蔡之間的信息屬證據，切勿刪除，然而蔡應孔的要求見面後有關信息遭刪除。

【案件編號：TMCC 2001/25】

上 / 下一篇新聞

河套「審批專班」18部門機構協作 每季開例會 孫東：工程各程序盡可能同時做
河套「審批專班」18部門機構協作 每季開例會 孫東：工程各程序盡可能同時做
河套配套被指難吸市場 孫東：逐步成熟
河套配套被指難吸市場 孫東：逐步成熟
強腦科技落戶 伙理大研「仿生手」港落地
強腦科技落戶 伙理大研「仿生手」港落地
新制下公僕受查時退休能否扣錢 楊何：涉貪污國安罪可減
新制下公僕受查時退休能否扣錢 楊何：涉貪污國安罪可減
吸高端客 美酒佳餚尊尚區疫後重現 首開放至午夜 料吸15萬人次若往年
吸高端客 美酒佳餚尊尚區疫後重現 首開放至午夜 料吸15萬人次若往年
議員關注遊艇旅遊客源 羅淑佩：低稅吸停泊
議員關注遊艇旅遊客源 羅淑佩：低稅吸停泊
逾3000商戶推國慶優惠 張宇人：冀誘留港消費
逾3000商戶推國慶優惠 張宇人：冀誘留港消費
陳恒鑌：林卓廷滋擾石禮謙開會 辯：聽不清楚只屬揣測？ 陳恒鑌：係常識
陳恒鑌：林卓廷滋擾石禮謙開會 辯：聽不清楚只屬揣測？ 陳恒鑌：係常識
周浩鼎否認因UGL案過節指控林卓廷
周浩鼎否認因UGL案過節指控林卓廷
稱不符國家利益 新加坡拒羅冠聰入境
稱不符國家利益 新加坡拒羅冠聰入境
為母冲煮 與啡結緣 膺虹吸式世界冠軍 港咖啡師日本留芳
為母冲煮 與啡結緣 膺虹吸式世界冠軍 港咖啡師日本留芳
日本秋色融入原創特調獲青睞
日本秋色融入原創特調獲青睞
外傭最低工資 加2.2%至5100元
外傭最低工資 加2.2%至5100元
父非禮女兒3罪脫 官：事主證供矛盾 批主控未能履責 庭上嚎哭不專業
父非禮女兒3罪脫 官：事主證供矛盾 批主控未能履責 庭上嚎哭不專業
膳心小館遭食環檢走月餅 母企申訴指貨倉不涉製作工序
膳心小館遭食環檢走月餅 母企申訴指貨倉不涉製作工序
女童染甲流併發腦病變休克 情况嚴重
女童染甲流併發腦病變休克 情况嚴重
指垃圾徵費暫緩非擱置 問責否？謝展寰：自評難
指垃圾徵費暫緩非擱置 問責否？謝展寰：自評難
涉藉口「糾正雙性戀」 男子控非禮女友11歲侄女
涉藉口「糾正雙性戀」 男子控非禮女友11歲侄女
下月創科嘉年華 浸大展檢測器分析脷苔助中醫斷症
下月創科嘉年華 浸大展檢測器分析脷苔助中醫斷症
休班警涉運大麻傷人妨礙司法 轉介區院
休班警涉運大麻傷人妨礙司法 轉介區院
乳癌基金報告：40歲以下患者復發機率較高
乳癌基金報告：40歲以下患者復發機率較高
利達豐創辦人非禮案 副總：被告感事主工作差
利達豐創辦人非禮案 副總：被告感事主工作差
灣區熱搜：「交易+物流+展貿+電商+文旅」綜合體 新黃沙水產中心趕啟用 商戶餐廳多未開
灣區熱搜：「交易+物流+展貿+電商+文旅」綜合體 新黃沙水產中心趕啟用 商戶餐廳多未開
灣區手記：月事與月卡 ／文：尚東美
灣區手記：月事與月卡 ／文：尚東美
【Emily】「容易飛e-道」入境免證 每人快一秒
【Emily】「容易飛e-道」入境免證 每人快一秒
【Emily】東九文化中心「開幕季」周五賣飛
【Emily】東九文化中心「開幕季」周五賣飛
【Emily】業界東京電玩展設香港館 展11款遊戲
【Emily】業界東京電玩展設香港館 展11款遊戲
【Emily】立會活動為全運打氣 羅淑佩做plank hold到逾分鐘
【Emily】立會活動為全運打氣 羅淑佩做plank hold到逾分鐘
【Emily】人才辦新總監陳海勁周四履新
【Emily】人才辦新總監陳海勁周四履新