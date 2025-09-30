助理校長拒賄後刪信息 偕家長遭控妨司法

男被告孔少丹（50歲，助理校長）及報稱居於深圳的女被告蔡鈺（38歲，會計文員），同被控2024年9月12日意圖妨礙司法公正而作出一項有妨礙司法公正傾向的作為，即銷毁及干擾廉署就蔡鈺被指稱貪污的刑事調查的資料。

蔡鈺昨午被押解往法院應訊，孔少丹則自行到庭，控方不反對二人保釋，但要求施加額外條件。裁判官下令孔少丹和蔡鈺除分別交出1萬和3000元保釋金，另不得離港、居於報稱地址、有住所更改須通知廉署及不得干預控方證人。因蔡鈺在港沒居所，須在本周四或之前提供替代地址。

廉署曾提勿删 兩人見面後移除

據廉署新聞稿，蔡鈺擬替其子安排入讀該校中二班，孔少丹2024年7月底審閱蔡子學歷文件後，要求他須於入學試及格，但蔡子拒絕應考而被安排入讀中一班。蔡鈺其後透過付款平台向孔發送1萬元人民幣，孔拒絕並通報校長。廉署展開調查並會見孔，提醒他與蔡之間的信息屬證據，切勿刪除，然而蔡應孔的要求見面後有關信息遭刪除。

【案件編號：TMCC 2001/25】