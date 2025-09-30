明報新聞網
港聞

港聞二

涉藉口「糾正雙性戀」 男子控非禮女友11歲侄女

【明報專訊】46歲男子涉於3年前多次非禮其女友的11歲侄女，包括觸摸私處、強迫口交，以及用下體摩擦事主的下體，事主去年向駐校社工投訴遭性侵，由社工報警。被告否認6項非禮罪，案件昨在區域法院開審。控方開審陳辭稱，被告趁事主休學及在他寓所居住期間，聲稱要糾正X雙性戀的問題進行性教育，並多次趁與事主獨處或子女睡覺等情况下非禮事主。

被告C.T.L（現46歲）被控於2022年6至7月期間，在新界元朗某單位，先後6次非禮11歲女童X，當時X就讀小學6年級。

事主休學搬進被告家

控方開案陳辭稱，被告是X的姑姐的同居男友。自2022年4月，X多次向母親Y表示在學校受欺凌，希望搬進元朗與姑姐一家同住及在元朗讀書。翌月，被告告訴Y指X遭班主任接觸身體，Y就此向警方報案，X休學及搬進被告家，與表弟妹共用一間睡房。Y則在元朗租下單位暫住。

案發期間，被告表示X就班主任事件會受到師生嘲諷謾罵，又稱他要協助X變回異性戀及進行性教育。被告分別6次非禮X，包括親吻X、在深夜觸摸X下體及胸部、趁子女上學後迫X口交、開車接子女回家前，在車上掃X大腿及觸摸X胸部，以及在Y租住單位內，指摘X在班主任事件中撒謊，如果X不願服從，被告不會幫她解決問題。在X屈服後，被告用下體摩擦X下體約10分鐘。

被告與事主母通電話 反對事主搬走

被告曾在7月15日與Y通電話，反對Y接X回家，兩天後X搬回家及自此沒有與被告見面。自2023年9月，X因為情緒不穩而接受駐校社工輔導。翌年1月，X在一次會面中向社工透露她留宿被告家期間多次遭侵犯，社工遂報警處理。

【案件編號：DCCC 1111/24】

相關字詞﹕區域法院 非禮

