指垃圾徵費暫緩非擱置 問責否？謝展寰：自評難

本港推行垃圾徵費波折重重，至上屆政府提出立法推行，立法會於2021年8月三讀通過條例草案，期望最早於2023年實施。前環境局長黃錦星形容垃圾徵費是「火車頭」，可拉動減廢和回收設施發展。

稱目的推動減廢 「垃圾收費只是工具」

謝展寰昨出席立法會環境事務委員會政策簡報會，就《2025年施政報告》相關措施開場發言時表示，「垃圾收費只是工具」，政府目的是推動減廢回收和「零廢堆填」；他進一步解釋，社會在現階段不支持徵費、今屆政府推行的各項減廢工作已收到明顯效果，認為政府應因時制宜來制定推進減廢回收工作的策略。

謝稱，現屆政府扭轉廢物棄置量長期上升趨勢，由2021年平均每日11,358公噸減至今年上半年每日10,141公噸；整體回收率由2020年的28%上升至34%。謝稱，若本港進一步將垃圾棄置量減至每日9000公噸以下，香港可望不用建設第三座焚化爐。

何俊賢促決定路線「果斷少少」

多名議員支持暫緩徵費，但漁農界何俊賢稱，日後市民環保意識夠強，先進科技可以處理更多垃圾，政府是否有取締方案，「決定路線方面，政府能否果斷少少？」選委界簡慧敏稱，公眾關注政府政策的連續，希望政府解釋清楚替代方案和時間表。

謝展寰稱，垃圾徵費並非取消，政府現正循4個方向推動減廢，包括宣傳教育、完善回收網絡、緊密與行業協作、善用市場發展環境基建。

簡慧敏冀政府解釋替代方案

九龍中議員楊永杰支持暫緩徵費，但他指坊間或關注事件是否涉及「部門首長責任制」問題，官員是否需要問責。謝展寰回應稱，「自我評價都是困難，亦不容易令人信服」，又指環境及生態局以及環保署已盡力體現行政長官「以結果為目標」的要求，部門首長掌握社會對垃圾徵費的民意，亦是管理的一部分。被問到今屆任期內的減廢目標，謝展寰透露若每日再減少500公噸垃圾，回收率可由現時34%升至兩年後的36%，每日垃圾棄置量若減至9000公噸以下，有望不用興建第三座焚化爐，節省300億至400億元。