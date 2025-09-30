明報新聞網
港聞

港聞二

膳心小館遭食環檢走月餅 母企申訴指貨倉不涉製作工序

【明報專訊】餐廳「膳心小館」去年有大批月餅被指「來歷不明」，遭食環署查封及移走。餐廳母公司「香港文網有限公司」尋求法庭駁回食環署措施，早前獲裁定申訴有效後，公司現展開要求頒令撤銷食環署決定及賠償的程序，昨於觀塘裁判法院開審。香港文網董事供稱，食環署上門查封的場所只是貨倉，用作擺放捐贈長者的月餅，無經手月餅製作工序。她表示，曾有食環人員語氣兇惡，命令她為辦公室開門，稱「你唔開，我就叫警察爆開佢」。

董事：食環未解釋 檢走月餅欠理據

原告為香港文網有限公司，被告為食環署長及高級衛生督察鍾政恩。涉案單位是九龍灣同力工業中心B座5樓，食環署2024年8月封存該處的月餅，同年12月檢走月餅。原告方質疑，食環署僅懷疑該處涉食物包裝，未能解釋檢走月餅的理據，欠缺客觀基礎。

香港文網董事張子煒供稱，公司從事中式食品生產和寵物用品買賣，旗下有兩個持牌食物製造廠，位於新蒲崗萬昌中心19樓及同力工業中心B座8樓。事發2024年，她稱員工在新年後趕製月餅，在萬昌中心廠房完成焗製、印模和包裝等工序，因月餅容易發霉惹蟲，「所有工序都喺同一個位置做」，之後送往門市。同年8月萬昌中心完租，廠房遷往同力工業中心8樓。

張子煒稱，在本案被搜的同力工業中心5樓單位只是貨倉，用來擺放顧客捐贈的月餅。她稱部分客人會在門市買月餅，「一送就送500個畀長者」，員工會保留貨架上的月餅，再送往5樓倉庫，等待分發予長者中心。此外，她說公司聘請弱勢社群製月餅，部分產品不符出貨標準，仍可食用和捐出，暫存放在5樓。她強調5樓沒有加熱設備，不涉月餅製作和包裝工序。

指食環人員兇惡 威脅「叫警察爆門」

張子煒表示，逾40名食環人員2024年8月22日赴同力工業中心5樓調查，懷疑公司「非法生產食物」，她接到手令後為食環人員開門。她稱，食環人員不斷查問5樓月餅的來源，她答在萬昌中心廠房製作，之後會向長者派發；對方質疑「你真係派到咁多月餅？」她答是，並展示捐贈活動的舊照。她提到，5樓有一間玻璃房用作存放文件，食環人員曾要求她開門，否則叫警察爆門，「（對方）語氣好惡，好似我犯下嚴重錯誤咁」，她遂吩咐下屬開門。

張子煒供稱，高級衛生督察鍾政恩於8月22日晚上，下令將5樓單位所有月餅封存，之後食環人員定期到場檢查；香港文網委託律師多次向食環署發信，要求交代處理方法。同年12月11日，食環署上門檢走5樓的月餅。聆訊今續，張繼續作供。【案件編號：KTMP 160/25】

相關字詞﹕觀塘裁判法院 食環署 月餅 膳心小館

