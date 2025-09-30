明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

父非禮女兒3罪脫 官：事主證供矛盾 批主控未能履責 庭上嚎哭不專業

【明報專訊】14歲女童稱遭生父三度非禮，包括摸胸及私處。父親否認3項非禮罪，案件昨在區域法院裁決。法官在判辭指出，女童就事件說出不同版本的非禮情節，出現嚴重分歧，而且女童承認她向老師投訴遭非禮，因她知道被告將由內地來港定居，到時會禁止她使用手機。由於女童作供不可靠，裁定被告罪脫。法官另稱，控方似乎未能履行責任，在決定起訴時檢視證供及評估有否合理定罪機會，更指主控一度在庭上嚎哭及食藥，表現極不專業且「令人咋舌」。

被告化名L.W.H.（現47歲）是內地居民，其女兒X於2010年在內地出生，案發時居於香港。3項非禮罪指被告於2022年間先後三度非禮X，惟辯方稱指控是子虛烏有。

對話揭事主希望被告被捕

法官謝沈智慧於判辭稱，X庭上表示父母在學業上給予她很大壓力，每日需花2至4小時溫習，父母亦封鎖家中Wi-Fi，令X極為不滿。辯方質疑X的誠信，亦呈堂X與朋友的WeChat對話紀錄，顯示X於報案前3個月，向朋友聲稱遭被告用繩綑綁，她想拿錄音去報警，但考慮證供不足，會繼續蒐集證據，令被告遭逮捕。X庭上承認被告沒有綁過她，又否認希望被告被捕。

官：事主對被告不滿 日常隨意說謊

法官分析證供稱，案中關鍵是X的證供。X在24小時內分別向老師、醫生及社工描述案情，但3次描述無論是日期、次序和非禮細節均有嚴重分歧，例如X向老師投訴時多了替被告手淫情節，向醫生投訴時多了替被告口交情節，向社工投訴則多了摩擦下體情節。法官直指X的證供自相矛盾，X日常會為了獲取朋友認同而隨意說謊，也曾付錢讓人為她做功課，認為X是不誠實的人。由於控方未能舉證，故裁定被告罪名不成立。

法官在判辭中跋文稱，控方在決定起訴之前，有責任檢視證供及評估有否合理定罪機會。控方無法對於X的分歧作合理解釋，似乎沒有履行固有責任；主控更於結案時，在庭上嚎哭及拿出藥物服食，行為不專業，令人咋舌。法官稱下令將裁決的副本抄送予律政司長跟進。

【案件編號：DCCC 1091/23】

相關字詞﹕區域法院 罪名不成立 非禮女兒

上 / 下一篇新聞

河套「審批專班」18部門機構協作 每季開例會 孫東：工程各程序盡可能同時做
河套「審批專班」18部門機構協作 每季開例會 孫東：工程各程序盡可能同時做
河套配套被指難吸市場 孫東：逐步成熟
河套配套被指難吸市場 孫東：逐步成熟
強腦科技落戶 伙理大研「仿生手」港落地
強腦科技落戶 伙理大研「仿生手」港落地
新制下公僕受查時退休能否扣錢 楊何：涉貪污國安罪可減
新制下公僕受查時退休能否扣錢 楊何：涉貪污國安罪可減
吸高端客 美酒佳餚尊尚區疫後重現 首開放至午夜 料吸15萬人次若往年
吸高端客 美酒佳餚尊尚區疫後重現 首開放至午夜 料吸15萬人次若往年
議員關注遊艇旅遊客源 羅淑佩：低稅吸停泊
議員關注遊艇旅遊客源 羅淑佩：低稅吸停泊
逾3000商戶推國慶優惠 張宇人：冀誘留港消費
逾3000商戶推國慶優惠 張宇人：冀誘留港消費
陳恒鑌：林卓廷滋擾石禮謙開會 辯：聽不清楚只屬揣測？ 陳恒鑌：係常識
陳恒鑌：林卓廷滋擾石禮謙開會 辯：聽不清楚只屬揣測？ 陳恒鑌：係常識
周浩鼎否認因UGL案過節指控林卓廷
周浩鼎否認因UGL案過節指控林卓廷
稱不符國家利益 新加坡拒羅冠聰入境
稱不符國家利益 新加坡拒羅冠聰入境
為母冲煮 與啡結緣 膺虹吸式世界冠軍 港咖啡師日本留芳
為母冲煮 與啡結緣 膺虹吸式世界冠軍 港咖啡師日本留芳
日本秋色融入原創特調獲青睞
日本秋色融入原創特調獲青睞
外傭最低工資 加2.2%至5100元
外傭最低工資 加2.2%至5100元
膳心小館遭食環檢走月餅 母企申訴指貨倉不涉製作工序
膳心小館遭食環檢走月餅 母企申訴指貨倉不涉製作工序
女童染甲流併發腦病變休克 情况嚴重
女童染甲流併發腦病變休克 情况嚴重
指垃圾徵費暫緩非擱置 問責否？謝展寰：自評難
指垃圾徵費暫緩非擱置 問責否？謝展寰：自評難
涉藉口「糾正雙性戀」 男子控非禮女友11歲侄女
涉藉口「糾正雙性戀」 男子控非禮女友11歲侄女
下月創科嘉年華 浸大展檢測器分析脷苔助中醫斷症
下月創科嘉年華 浸大展檢測器分析脷苔助中醫斷症
休班警涉運大麻傷人妨礙司法 轉介區院
休班警涉運大麻傷人妨礙司法 轉介區院
乳癌基金報告：40歲以下患者復發機率較高
乳癌基金報告：40歲以下患者復發機率較高
助理校長拒賄後刪信息 偕家長遭控妨司法
助理校長拒賄後刪信息 偕家長遭控妨司法
利達豐創辦人非禮案 副總：被告感事主工作差
利達豐創辦人非禮案 副總：被告感事主工作差
灣區熱搜：「交易+物流+展貿+電商+文旅」綜合體 新黃沙水產中心趕啟用 商戶餐廳多未開
灣區熱搜：「交易+物流+展貿+電商+文旅」綜合體 新黃沙水產中心趕啟用 商戶餐廳多未開
灣區手記：月事與月卡 ／文：尚東美
灣區手記：月事與月卡 ／文：尚東美
【Emily】「容易飛e-道」入境免證 每人快一秒
【Emily】「容易飛e-道」入境免證 每人快一秒
【Emily】東九文化中心「開幕季」周五賣飛
【Emily】東九文化中心「開幕季」周五賣飛
【Emily】業界東京電玩展設香港館 展11款遊戲
【Emily】業界東京電玩展設香港館 展11款遊戲
【Emily】立會活動為全運打氣 羅淑佩做plank hold到逾分鐘
【Emily】立會活動為全運打氣 羅淑佩做plank hold到逾分鐘
【Emily】人才辦新總監陳海勁周四履新
【Emily】人才辦新總監陳海勁周四履新