父非禮女兒3罪脫 官：事主證供矛盾 批主控未能履責 庭上嚎哭不專業

被告化名L.W.H.（現47歲）是內地居民，其女兒X於2010年在內地出生，案發時居於香港。3項非禮罪指被告於2022年間先後三度非禮X，惟辯方稱指控是子虛烏有。

對話揭事主希望被告被捕

法官謝沈智慧於判辭稱，X庭上表示父母在學業上給予她很大壓力，每日需花2至4小時溫習，父母亦封鎖家中Wi-Fi，令X極為不滿。辯方質疑X的誠信，亦呈堂X與朋友的WeChat對話紀錄，顯示X於報案前3個月，向朋友聲稱遭被告用繩綑綁，她想拿錄音去報警，但考慮證供不足，會繼續蒐集證據，令被告遭逮捕。X庭上承認被告沒有綁過她，又否認希望被告被捕。

官：事主對被告不滿 日常隨意說謊

法官分析證供稱，案中關鍵是X的證供。X在24小時內分別向老師、醫生及社工描述案情，但3次描述無論是日期、次序和非禮細節均有嚴重分歧，例如X向老師投訴時多了替被告手淫情節，向醫生投訴時多了替被告口交情節，向社工投訴則多了摩擦下體情節。法官直指X的證供自相矛盾，X日常會為了獲取朋友認同而隨意說謊，也曾付錢讓人為她做功課，認為X是不誠實的人。由於控方未能舉證，故裁定被告罪名不成立。

法官在判辭中跋文稱，控方在決定起訴之前，有責任檢視證供及評估有否合理定罪機會。控方無法對於X的分歧作合理解釋，似乎沒有履行固有責任；主控更於結案時，在庭上嚎哭及拿出藥物服食，行為不專業，令人咋舌。法官稱下令將裁決的副本抄送予律政司長跟進。

【案件編號：DCCC 1091/23】