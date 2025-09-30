外傭最低工資 加2.2%至5100元

今簽約適用 政府：已全面考慮

政府發言人稱當局定期檢討外傭的規定最低工資，今年檢討按照既定機制全面考慮一籃子因素，包括香港過去一年整體經濟表現和勞工市場狀况、短期經濟前景、外傭僱主負擔能力、外傭基本生活需要，以及不同持份者意見。

發言人稱經綜合考慮所有因素後，政府決定上調規定最低工資至每月5100元；同時檢討代替免費膳食的膳食津貼水平，決定維持每月不少於1236元。

中介：加幅合理

資方：多僱主激動

外傭中介公司負責人廖翠蘭認為最低工資加幅合理、可接受，暫未見客人有太大反應。

國際政商勞資事務和諧關愛會會長林夏瑤則指很多僱主在消息公布後情緒激動，稱很多外傭僱主正被凍薪甚或減薪，110元加幅足以構成壓力，但礙於政府已公布，僱主只能無奈接受。她又說，不少僱主質疑政府如何計算出加幅，促當局設透明機制，將外傭薪金調整掛鈎經濟情况。