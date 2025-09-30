為母冲煮 與啡結緣 膺虹吸式世界冠軍 港咖啡師日本留芳

明報記者 陳佩妍

當咖啡師8年 擬在日發展

陳彥妤已成為咖啡師8年，她受到媽媽薰陶而接觸咖啡，媽媽愛品嘗咖啡，更添置咖啡器材冲製，令她萌生為媽媽親手冲咖啡的念頭。媽媽一直支持陳彥妤於咖啡事業上發展，這次更與爸爸一同飛往日本支持她出賽。

陳彥妤形容，每日冲煮咖啡與家人分享是一件非常開心的事。至於媽媽對她手藝的評價，她笑說：「自己的女兒做的，（媽媽）自然都會說『好喝』！」

後來她於大學兼職，從事咖啡行業一年，畢業後開設咖啡店，專門銷售虹吸咖啡。雖然店舖營運3年後停業，但她沒有放棄咖啡事業，繼續在其他公司擔任咖啡顧問。如今她在日本留學，計劃未來一年在日本繼續發展咖啡事業。

「愛店」主理2013年同賽奪冠

陳彥妤說自小經常光顧元朗一間咖啡店，該店主理咖啡師正是於2013年在同一比賽奪冠的香港咖啡師Pinky Leung。

咖啡有不同冲煮方式，陳彥妤對虹吸咖啡情有獨鍾。她說接觸虹吸咖啡前曾經恐懼，自言非細心的人，而冲煮虹吸咖啡需要使用熱水，過程中會產生大量蒸氣，咖啡師需謹慎操作。

她於8年內潛心研究冲煮流程，形容虹吸咖啡是一種精美的藝術形式。陳彥妤稱，香港較少資源支持咖啡師學習虹吸咖啡，技巧主要來自她自學所得，透過不斷嘗試新的配方和工具，以求達到更好的口味，例如虹吸咖啡可用不同工具過濾，如濾紙、濾布、玻璃等，她都曾一一嘗試。

為獨特香味咖啡豆參賽

提及參加今次比賽的機緣，陳彥妤表示早於開設咖啡店時，已經想參加比賽，因她遇上具獨特香味的哥倫比亞日曬咖啡豆，希望能夠將其帶上世界舞台。經過數年沉澱，她獲得參賽機會。問及奪冠的秘訣，陳彥妤說是懷抱雀躍的心情享受過程。她說：「相信付出努力就一定有結果。」