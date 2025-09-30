明報新聞網
周浩鼎否認因UGL案過節指控林卓廷

【明報專訊】立法會議員周浩鼎為2019年立法會法案委員會「鬧雙胞」案作供，他表示，被告林卓廷「搶咪」及嘗試拉走主持會議的石禮謙，周庭上直指「反中亂港反對派」議員不顧安全地搶咪是「喪心病狂」。辯方盤問時指出，周與該些議員因「調查梁振英UGL案件」等事有過節，所以周才會如此指控林；周稱「冇咁嘅情况」。

指反對派反中亂港喪心病狂

民建聯副主席、律師周浩鼎供稱，他2016年起任立法會議員。周稱案發時「反對派」在「做一套鬧劇」，無所不用其極地阻撓「建制派」入會議室，林卓廷阻礙會議進行，包括搶走石的咪高峰，其後范國威及陳志全等人也想搶咪，他認為這些「反中亂港議員」喪心病狂，因為他們沒顧及長者石禮謙的安全，又指林也嘗試拉走石。

辯方大律師黃錦娟盤問時質疑，周於2019年錄取的口供沒提及林做出上述動作；周不同意。黃續指出，周因以往事件而與他口中的反中亂港議員有過節，故才有「咁嘅證供」；周說「冇咁嘅事，冇咁嘅情况，你唔好猜測」。

黃舉例，過往事件包括2017年立法會調查「梁振英UGL案件」；周稱與本案無關，拒回答相關問題，但署理主任裁判官鄭念慈要他回答。黃續問及UGL調查文件遭揭發曾被修改，以及周是否因當時包括林在內的議員動議他辭去專責委員會副主席一職，而對泛民深深不忿；周稱事件已過去及與本案無關，若辯方詆譭他，「公眾眼裏都會見到」。

黃錦娟又播放案發日的影片，指出在會議室時，周身處人群外圍「遊來遊去」，根本看不到石及林的動作，而周的指控是「亂作出嚟」；周稱「我不同意」。

相關字詞﹕林卓廷 周浩鼎 權力及特權法 鬧雙胞 逃犯條例修訂 立法會法案委員會

