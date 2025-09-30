明報新聞網
港聞

港聞二

陳恒鑌：林卓廷滋擾石禮謙開會 辯：聽不清楚只屬揣測？ 陳恒鑌：係常識

【明報專訊】立法會2019年審議《逃犯條例》修訂草案時，建制派與民主派議員爭奪法案委員會主席之位令會議「鬧雙胞」，林卓廷涉​​​​襲擊或騷擾陳恒鑌及周浩鼎，案件昨在西九龍裁判法院續審。陳恒鑌供稱，林當日不斷說話，滋擾石禮謙主持會議，惟辯方在盤問下指出，陳當時聽不清林在說什麼，只是揣測他在滋擾石；陳稱「係常識嚟㗎」。署理主任裁判官鄭念慈之後裁定林的兩罪表證成立。

官裁兩罪表證成立

被告林卓廷（48歲）否認兩項「襲擊，妨礙或騷擾在會議廳範圍內的議員」罪，控罪發生於2019年5月11日。承認事實稱，法案委員會於2019年4月17日及4月30日舉行兩次會議，由最資深的議員涂謹申主持，均無法選出主席。

民建聯副主席陳恒鑌供稱，他2012年起成為立法會議員。陳指案發時頭兩次的會議無法選出主席，因為與涂同一個陣營的議員不斷提出問題，「我相信佢哋唔贊成呢一條法案，所以唔希望選到主席」。後來內務委員會指引由石禮謙主持5月11日會議，陳當日與其他建制派議員護送年長的石禮謙乘升降機到場，卻被泛民阻撓進入會議室，包括有人躺在地上、有記者圍觀，黃之鋒也在場。在范國威推撞下， 陳的眼鏡掉下來。

指朱凱廸范國威搶咪

范國威撲過來壓傷自己

陳續說，眾人進入會議室後，朱凱廸及范搶石的咪高峰，范更撲過來壓到陳，令陳肩頸疼痛，林則在石的後方不斷說話來滋擾石。陳最後到醫院求醫，被診斷為肩部有觸痛。

辯方大律師黃錦娟在盤問時，問為何陳未步出升降機，已知有人想阻撓會議；陳回應稱，他從之前兩次會議的經驗得知，加上案發日看新聞時得悉泛民身處會議室。黃再指出，陳案發時聽不清楚林說話的內容；陳答「係」。辯方再指出，即是說陳指控林在滋擾石，只是他的揣測，陳則稱，林令石無法專心，故「係常識嚟㗎」。

辯方再質疑，林卓廷有理由須接近石禮謙；陳恒鑌答「我唔知佢點解要企埋去，但我觀察係認為佢想騷擾石禮謙開會」。辯方續稱，現場人士須接近石禮謙，才能聽到他說話；陳恒鑌稱不太同意，因為石禮謙「係嗌嘅」。

立法會時任總議會秘書馬淑霞其後出庭作供，她指案發時為石主持的會議提供支援服務，但涂謹申及郭榮鏗坐在主席台。辯方問，秘書處是否不肯定涂召開的會議是否無效力；馬答「只可以話我哋唔會提供支援」。案件今（30日）續審。

【案件編號：ESCC 2514/19】

相關字詞﹕西九龍裁判法院 權力及特權法 鬧雙胞 立法會法案委員會 逃犯條例修訂 林卓廷 陳恒鑌

