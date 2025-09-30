明報新聞網
港聞

港聞二

逾3000商戶推國慶優惠 張宇人：冀誘留港消費

【明報專訊】明天是十一國慶日，飲食界再推優惠，自由黨立法會議員張宇人昨聯同飲食界多個團體公布詳情，今年逾3000間食肆及商戶提供菜式及餐飲優惠。張宇人稱，今年優惠期不限於國慶當日，部分食肆將優惠提前或延長至國慶前後，冀藉活動吸引港人留港消費，「國慶期間不出門光顧這些食肆，是市民的損失」，呼籲內地及外國旅客來港體驗特別優惠。

多食肆推七折 便利店超市供優惠

香港飲食業聯合總會、現代管理（飲食）專業協會、香港餐務管理協會等業界組織再推國慶優惠活動，不乏大型連鎖食肆參與，其中太興、敏華冰廳、靠得住粥麵小館、茶木等將提供全日堂食七折優惠；大家樂、大快活、美心MX等連鎖快餐店部分菜式七折。部分食肆包括百份百餐廳、牛奶冰室、米籽、Chicken Factory等則推出76元賀國慶套餐。

中式酒樓方面，海港酒家推出燒鵝七折優惠，豪宴海鮮酒家由10月1至9日提供早市2款點心七折、午市蝦球窩伊麵七折及晚市乳鴿七折優惠。此外，今年有便利店及超市參與，包括7-Eleven 香港在10月1至3日提供7CAFÉ 美式咖啡買一送一優惠、惠康於國慶當日提供購買全線御品皇產品滿80元享九折優惠。

增跨境巴士班次及配額

今年國慶連中秋假，運輸及物流局長陳美寶預期訪港人流較去年上升，她昨在社交媒體公布黃金周期間交通配套最新安排，包括港珠澳大橋「金巴」班次增至最高峰一分鐘一班、落馬洲皇崗過境穿梭巴士「皇巴」班次增至最密約兩分鐘一班，以及增發約40%跨境直通巴士配額，並於大型活動期間加設站點加強服務，有需要時於口岸實施特別交通管理安排。

相關字詞﹕自由黨 立法會議員 張宇人 優惠 飲食界 國慶

