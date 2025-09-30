議員關注遊艇旅遊客源 羅淑佩：低稅吸停泊

羅淑佩昨於立法會經濟發展事務委員會講解施政報告涉及文體旅的措施。今年施政報告提出加強遊艇產業配套，包括訪港遊艇入境流程。她稱，內地對遊艇旅遊有需求，廣東省亦與本港就此商討多年，相信大灣區合作有助推展香港高端遊艇旅遊。

經濟發展事務委員會主席、新民黨議員葉劉淑儀指出，意大利和法國一帶來往便捷，而且海面風浪不大，令當地遊艇旅遊較為蓬勃，關注本港遊艇旅遊的客源除內地外，會否包括菲律賓、台灣等地。羅淑佩回應稱，亞洲情况與意、法不一，但相信本港稅率較低，可吸引一批艇主停泊，本港亦可提供遊艇及船長租賃服務，吸引來自內陸國家、本身未擁有遊艇的遊客。

憂佔泊位 運物局：須有追蹤設備

航運交通界議員易志明關注日後會否有遊艇未經預約駛入避風塘，佔用本地船泊位，亦憂屆時或有船未安裝動態監測系統（AIS），令當局更難追蹤。運輸及物流局長陳美寶稱，無安裝AIS的遊艇來港前須先預約泊位，政府的安排旨在提供更多彈性。運物局常任秘書長蔡傑銘亦稱，本港與廣東省已就遊艇技術參數溝通，會確保來港遊艇有合適設備，以便本港追蹤。

中東客增四成 人均消費萬元

當局爭取的另一批高消費客源包括穆斯林旅客。羅淑佩指出，今年1至8月中東訪客為5.4萬人次，比去年同期增長近40%。訪港中東旅客今年上半年人均消費約1.04萬元，較整體旅客人均消費約5400元高近一倍。