吸高端客 美酒佳餚尊尚區疫後重現 首開放至午夜 料吸15萬人次若往年

【明報專訊】年度盛事「香港美酒佳餚巡禮」下月23日起一連4天舉行，今年首次延長開放至午夜12時，場內展示31個國家及地區的酒品美食。當中「尊尚名酒區」為疫後重現，並推出法國波爾多五大一級酒莊佳釀，每支身價幾千至逾萬元不等，訪客可用12至31張不等的品味券一嘗頂級名釀。旅遊發展局預料吸引約15萬人次到訪，與往年相若，而尊尚名酒區將有助吸引更多高端客群。

下月舉行 展31地酒食

旅發局主辦的香港美酒佳餚巡禮下月23日在中環海濱活動空間開幕，主題為「非凡搭配 世界之最」。場內設有約305個攤位，七成美酒、三成美食。除首天只設晚間時段外，其餘3天皆在中午12時起開放至午夜12時。今年巡禮續發售套票（表1），售價略高於去年，當中「尊尚品酒證」含16張品味券和尊尚品酒區入場券，售價598元；「品味證」含8張品味券、售298元。巡禮入場券則維持定價40元，兒童、長者、殘疾人士等可半價入場。

嘗波爾多佳釀 名廚炮製十手宴

「尊尚名酒區」及「品味館」為疫後首次重現（表2）。訪客如非購買「尊尚品酒證」，須另購入場券進入尊尚名酒區，該區網羅各國頂級名釀，包括由國際權威酒評家James Suckling挑選的葡萄酒，以及波爾多五大一級酒莊Lafite、Latour、Margaux、Haut-Brion及Mouton的佳釀，賓客可用12至31張不等的品味券品嘗五大名釀。品味館則邀請本地及海內外共5名廚，炮製「超粵之味」十手晚宴。

旅發局節目及旅遊產品拓展顧問洪忠興表示，不少酒商及訪客期望重設尊尚名酒區，相信重設後可吸引更多高端客群，提升他們的體驗，有助酒商銷售酒品。

「味覺配對」教配搭美食

今年巡禮另引入「味覺配對」，利用顏色標示，分別配對5類葡萄酒（梅洛、莎當妮、西拉、赤霞珠、長相思）及5種味道（香甜、酸爽、辛辣、鹹香、鮮美）。例如，白葡萄酒「長相思」應配搭富含海鮮等鮮美食物；紅葡萄酒「赤霞珠」則應配搭鹹香突出的菜餚。洪忠興期望，此舉能提升訪客對品酒及美食配對的興趣及觸覺。

美酒以外，巡禮設「名氣美食街」及「酒店美食街」。前者雲集12間奪米芝蓮或黑珍珠認證食府，包括米芝蓮三星及黑珍珠二鑽法菜L'Atelier de Joël Robuchon、米芝蓮三星粵菜富臨飯店等；後者帶來11間本地星級酒店的美食，包括君悅酒店的海南雞飯、帝苑酒店的芝士蝴蝶酥等。

