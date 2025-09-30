強腦科技落戶 伙理大研「仿生手」港落地

將建研發基地商貿中心

強腦科技昨舉行落戶數碼港啟動儀式，創始人兼首席執行官韓璧丞稱，落戶香港是公司全球化戰略的關鍵一步，《施政報告》提出一系列支持惠民科研措施，與公司使命高度契合，為公司技術落地提供最有利政策支持。他希望未來5至10年幫助100萬名肢體殘疾人安裝義肢，同時幫助1000萬名患各類神經疾病的人恢復健康。

強腦科技稱，落戶數碼港將建立研發基地、亞太研發基地和國際商貿中心，並為本港提供新科技義肢服務，強調會着力以科技惠民，將多年研發積累的成果惠及本地群體，其前沿技術核心產品智能仿生手，通過採集神經電與肌電信號解碼大腦意圖，實現五指獨立運動與協同操作。

創新科技及工業局長孫東稱，啟動儀式不僅是強腦科技在港發展的重要里程碑，亦是積極快速響應《施政報告》的具體行動。他形容，強腦科技選擇在港設立亞太研發基地，是對本港創科環境投下信心一票，印證本港作為「超級聯繫人」及「超級增值人」角色，實現「走出去」的戰略目標。