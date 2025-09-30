河套配套被指難吸市場 孫東：逐步成熟

兩發展模式「經仔細考慮」 開放態度

第一期第二及第三批次包括22個地塊，港深創科園公司正就其中10個地塊徵詢市場意見，建議的兩個發展模式之一是由發展商設計、融資、施工、管理、營運和維護，業權由園區公司擁有，契約年期最長50年或更短；其二是發展商負責全部或部分發展成本。香港測量師學會土地政策小組主席劉振江日前接受本報訪問提到，河套鐵路需時建成、居住需求等仍是未知數，發展商無業權亦難融資，投資者需面對風險。

孫東稱，有留意相關意見，兩種模式經仔細考慮提出，目的吸引業界參與，政府對兩種模式持開放態度。他提到河套交通配套陸續建成，包括上水已有巴士往河套、今年將開通行人通道連接落馬洲與河套、港深創科園將安排接駁巴士連接河套至上水站及其他交通熱點，古洞北明年也有交通路線接駁河套。

用途涵國際校因市場有興趣 歡迎意見

該10個地塊用途包括先進製造大樓、人才公寓及國際學校等。孫東解釋，涵蓋國際學校是了解到市場有興趣，園區公司此前做了相當工夫，也跟業界密切接觸，有業界提出一些期望與興趣；又說園區公司首次就河套發展詢問市場意見，目的是「拋磚引玉」，會本着開放態度，虛心聽市場意見。

孫東提到，如業界對第二及第三批次其餘12地塊有興趣，政府亦歡迎。至於現為應急醫院的園區第二期，他說今年內會適時公布規劃，料包括30多幢大樓，兩期園區共將建60多幢大樓，涉200萬平方米可發展樓面面積。