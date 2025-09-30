河套「審批專班」18部門機構協作 每季開例會 孫東：工程各程序盡可能同時做

河套香港園區佔地87公頃，第一期工程共有3批次，第一批次8幢大樓3幢已完工，餘下5幢目標2027年起陸續建成。孫東早前於《施政報告》政策記者會中，首次提出將設「河套香港園區跨部門審批專班」。

部分企業正入 盼年內落實開園儀式

孫東昨在港台《千禧年代》解釋「審批專班」設立目的，稱以往建造工程要經多個程序，「很多是做完一個、再做下一個、再做下一個，都是串聯」，花了不少時間，日後會「串聯改並聯」，涉及的事情盡可能同時做，並採用現場辦公模式、多部門現場溝通，以加速河套建造。

現時河套香港園區已建成的3幢大樓包括兩幢濕實驗室及一幢人才公寓。被問到企業進駐情况，孫東表示，負責營運管理的港深創科園公司已與近30間企業深入磋商，相當一部分已簽訂租約，有一部分企業正遷入，目標今年內正式落實開園儀式。翻查資料，孫東今年3月已提到園區正與近30間企業洽談，時隔6個月洽談企業未見增加。

未來關鍵敏感數據過河 需加強規管

未來河套在人流、物流、資金流、數據及生物樣本流，將會有由內地跨境流動到香港園區的便捷安排。孫東稱，未來由內地可流入香港園區的將包括一些「關鍵敏感數據」，數據類型會比內地自貿區多，要加強規管。他亦說，日後內地一些敏感的生物樣本亦可跨境入香港園區，當中人類遺傳基因相關樣本、血液、細胞、幹細胞等都是考慮範疇。

北都委會開會 特首指示3小組速啟

為加快推進北都發展，特首李家超於《施政報告》提出成立由他領導的「北都發展委員會」。他昨日主持委員會首次會議，指示轄下3個工作組須盡快召開工作會議和開展工作，向委員會匯報具體工作計劃，為短期內可推展項目制定方案。

其中財政司長陳茂波任組長的「發展及營運模式設計組」昨隨即召開首次會議，確立主要工作目標，包括：根據北都各指定發展區性質和規模，設計發展及營運模式；為區內產業用地和主要發展項目土地制定合適批撥土地方案，並為產業園區及主要發展項目訂定相應融資安排。

會上亦審視多項工作，包括洪水橋新發展區片區開發招標模式、區內產業用地成立產業園公司的政策，以及河套香港園區第一期餘下用地進展等。

