灣區熱搜：「交易+物流+展貿+電商+文旅」綜合體 新黃沙水產中心趕啟用 商戶餐廳多未開

明報記者 蔡宛均

黃沙水產市場自1994年成立以來，從一個潮濕喧囂的傳統小市場，發展成為華南最大鮮活水產市場，年交易貨量超過32萬噸，年交易額破127億元（人民幣，下同），但隨着城市發展及設施老化，新黃沙水產中心應運而生，於本月8日正式開業。

多數地方仍裝修 檔主料虧損一月

新址開業一星期後，記者實地觀察發現，各區域未全部開放，舊市場的商戶尚未全部搬過去。目前營業的商戶只集中在主樓一層，二層則只有數戶開業。有還在幫某商戶趕工裝修的工人說：「本來讓商戶慢慢搬，10月、11月都不打緊，但突然又下命令必須在9月底全搬過去，我們也有點措手不及。」有已開業的檔主則擔心說：「月租高達十幾萬元，從搬進來那天（9月8日）開始算，但由於大多數地方還在裝修，我們估計要虧一個月。不知道政府是否會提供補貼。」

有專程去「嘗鮮」的市民表示，雖然新址比舊市場乾淨，也沒有那麼多臭味，但擔憂「呃秤」，笑稱「盼塑料袋少注點水」。據了解，為保證明碼實價，水產中心實行「退一賠三」及「先行賠付」政策，並建立了「計量+食安」雙誠信體系，對計量器具實行「五統一」管理，確保計量準確，杜絕缺斤少両，但現場暫未看到有如何投訴的宣傳指引。

至於海鮮價格，有市民反映較街市貴，但縱觀而言，商戶出售的不乏街市較少有的種類，例如帝王蟹、波士頓龍蝦，其中一間商戶KXGJ快鮮國際工作人員便說：「我們這基本都是進口貨。」有客人在該店以384元購買一隻3.2斤重的波士頓龍蝦，平均售價每斤120元。記者翻查生鮮網購平台，一隻1.8斤左右的波士頓龍蝦售359元，平均每斤199元。

據官方之前的宣傳，新黃沙水產中心是要打造成一個集「交易+物流+展貿+電商+文旅」五位一體的智能型水產產業綜合體，其中以「樓下買新鮮海鮮，樓上餐廳加工即食」最吸引，但何時有酒樓食肆進駐尚未知曉，有市民便說：「等可以加工了，我們就帶家人過來試試。」