明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

積金局：積金易多重加密 全日監察防黑客

【明報專訊】早前有自稱積金局職員於社交平台指積金局將強積金資料外判到佛山作「資料整合」，積金易公司駁斥說法不實。積金局主席劉麥嘉軒昨日在網誌強調，過渡至積金易平台的所有用戶數據及資料，皆存於香港境內伺服器，平台上的重要資料都經多重加密處理，並有嚴格措施保護個人資料，僅獲授權人員於資料保密區透過加密系統查閱指定資料，並禁止以任何方式複製資料。

劉麥嘉軒稱，設計積金易平台時，已根據政府在儲存及處理保密資料方面的政策，並參考國際資訊安全守則及最佳做法，制定多層保安措施，過渡至積金易的所有用戶數據及資料，皆儲存設置於香港境內的伺服器。

稱資料存於香港伺服器

她說平台上的重要資料，包括個人資料，經過多重加密處理，另有獨立第三方定期作風險評估及審計，防止黑客入侵或資料外泄。平台也設24小時網絡監察系統，即時偵測及阻截網絡攻擊。

保護個人資料方面，她稱平台有嚴格措施，包括權限規定及監督安排，獲授權者須於積金易行政辦公室內的資料保密區，透過加密系統查閱指定資料，僅作處理用戶行政指令的用途，並禁止複製資料。

她指平台本月進入最後階段，第10個受託人會在下月3日上台，最後兩名受託人將於11月及12月陸續加入。就坊間關注平台可否應付愈來愈大規模的受託人上台，她重申團隊早在系統開發階段進行多輪壓力測試，並不斷改善系統效能。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑早前稱，積金易平台承辦商電訊盈科企業方案於佛山設立電話服務中心，當中心員工接獲查詢，會經加密通道遙距進入香港伺服器查閱資料回應查詢，因強積金資料仍存於香港，要界定做法是否「數據過河」存在灰色地帶。

本報早前向積金局及電訊盈科企業方案查詢積金易平台目前有何第三方服務供應商，以及它們各自提供的服務；積金局僅回覆稱電訊盈科企業方案有限公司為主承辦商；電訊盈科企業方案稱由於合約保密條款所限，不便透露更多相關資料。

相關字詞﹕個人資料 積金易平台有限公司 積金易 方保僑 數據過河 劉麥嘉軒 積金局

上 / 下一篇新聞

甲醇雙燃料「港榮輪」首航 陳國基：盼港成綠色加注中心
甲醇雙燃料「港榮輪」首航 陳國基：盼港成綠色加注中心
3氫電洗街車服務3月 機電署：重型車潛力廣
3氫電洗街車服務3月 機電署：重型車潛力廣
劉慧卿晤美領事捱轟 稱政策組專家同赴會
劉慧卿晤美領事捱轟 稱政策組專家同赴會
放題客「又食又拎」斷正 律師：客或涉盜竊 上載片段者或侵私隱
放題客「又食又拎」斷正 律師：客或涉盜竊 上載片段者或侵私隱
重推租置「會展開研究」 何永賢：需保政府主導權
重推租置「會展開研究」 何永賢：需保政府主導權
咪表加價一倍 車主盼增泊位
咪表加價一倍 車主盼增泊位
搶表賊極速就擒 起回540萬元貨
搶表賊極速就擒 起回540萬元貨
聾人節「無聲中對話」 設遊戲助感受聽障生活
聾人節「無聲中對話」 設遊戲助感受聽障生活
抑鬱者獨遊作例 醫生籲旅行癒心 麥永接寫斯里蘭卡遊記 「3R可改變三無」
抑鬱者獨遊作例 醫生籲旅行癒心 麥永接寫斯里蘭卡遊記 「3R可改變三無」
新冠停課續礙高小生互動 認同擴三層應急制
新冠停課續礙高小生互動 認同擴三層應急制
乙肝篩查年內推 先驗家人帶病毒者
乙肝篩查年內推 先驗家人帶病毒者
軟骨發育不全新藥昂貴 民建聯促納安全網
軟骨發育不全新藥昂貴 民建聯促納安全網
《重慶．1949》沉浸劇場締紅色景點 劇團盼建綜合教育基地 助年輕人銘記歷史
《重慶．1949》沉浸劇場締紅色景點 劇團盼建綜合教育基地 助年輕人銘記歷史
成都遊戲公司：中小企優勢在大膽創新
成都遊戲公司：中小企優勢在大膽創新
工廈電掣爆炸 兩工人燒傷 疑沒關電源工作 機電署調查違例否
工廈電掣爆炸 兩工人燒傷 疑沒關電源工作 機電署調查違例否
SEVENTEEN歌迷指啟德座位下滲水 疑涉冷氣系統
SEVENTEEN歌迷指啟德座位下滲水 疑涉冷氣系統
AI年代：國策推AI 創新教學喜憂參半 納考核教師壓力大 迭代快大學生感迷惘
AI年代：國策推AI 創新教學喜憂參半 納考核教師壓力大 迭代快大學生感迷惘
AI年代：基層公務員讚AI減負神器 久用提筆忘詞
AI年代：基層公務員讚AI減負神器 久用提筆忘詞
灣區熱搜：兩城際線開通 「灣區地鐵網」成形
灣區熱搜：兩城際線開通 「灣區地鐵網」成形
灣區熱搜：不同班次不同停站 勿見車就上
灣區熱搜：不同班次不同停站 勿見車就上
【Emily】周守仁：共產黨都渴求愛 對話要同理心 話中梵關係非二元 北京都有唔同聲音
【Emily】周守仁：共產黨都渴求愛 對話要同理心 話中梵關係非二元 北京都有唔同聲音
【Emily】梁美芬羅馬大學演講 倡一國兩制解主權爭議
【Emily】梁美芬羅馬大學演講 倡一國兩制解主權爭議
【Emily】港台×印尼國家電台 歌舞促進文化交流
【Emily】港台×印尼國家電台 歌舞促進文化交流
【Emily】印度裔港人齊跑 推共融環保
【Emily】印度裔港人齊跑 推共融環保
【Emily】最「美」教師選舉頒獎 周一鳴：鞏警校合作育德
【Emily】最「美」教師選舉頒獎 周一鳴：鞏警校合作育德