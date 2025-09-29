SEVENTEEN歌迷指啟德座位下滲水 疑涉冷氣系統

「勁污糟，啡啡地色」

啟德主場館每個座位下均設獨立冷氣出風口。歌迷方小姐前日於主場館觀賞SEVENTEEN在港首場演唱會，她昨於社交媒體Threads發文稱，她於演唱會開場時將手提袋放於座位下，惟中途打算從袋內取出物品時發現地下無故有積水，她稱自己從未帶任何液體進場，附近觀眾亦無攜帶飲品到座位，形容「啲水仲要勁污糟，係啡啡地色」。

帖文引來至少10名觀眾留言稱曾遇上同樣情况，隨身物品被座位下的水浸濕，當中有觀眾透露，上月觀賞鄧紫棋（G.E.M.）演唱會時已發現座位下有水，疑與座位下的獨立冷氣出風口有關。根據機電工程署介紹，啟德體育園的冷氣是透過啟德區域供冷系統供冷，該系統2013年起分階段投入運作，除體育園外，用戶包括啟德郵輪碼頭、香港兒童醫院、港鐵啟德站及宋皇臺站等。系統透過中央供冷站製造冷凍水，再經地下水管輸送到不同樓宇，樓宇再透過設備製造冷氣。

此外，方小姐亦提到，當時她於其座位上方樓層等待職員處理積水時，有保安阻撓她觀賞演唱會，及後負責協助她的職員安排清潔人員清潔其座位，當她於座位附近等待時再有保安「拉走」她，指她不能站着觀賞演唱會，她形容當時情緒崩潰及「勁無助」，由當晚7時半擾攘約30多分鐘始獲安排坐於輪椅區。

投訴清理期間職員阻睇騷

方小姐接受本報查詢時稱，期望園方回應座位下方無故有水滲出的問題，亦冀園方解釋為何保安要阻止一名因座位有問題而未能坐下的觀眾欣賞演唱會，即使她「提出企遠啲唔近樓梯口都被拒絕」。