工廈電掣爆炸 兩工人燒傷 疑沒關電源工作 機電署調查違例否

二級燒傷 一出院一留醫

兩受傷工人均為42歲，姓曾男子的面部及上半身燒傷；另一姓林男子則手部燒傷，接報到場救援人員即場為兩人作初步檢查及治理，再分別由救護車送往博愛醫院及屯門醫院，經初步評估兩人為二級燒傷。兩人經初步治理後，林已出院，姓曾男子則轉往沙田威爾斯親王醫院留醫。

現場為泰利街2號成發工業大廈，昨午2時許，兩名工人在大廈地下電表房內工作時，有電掣突然爆炸，兩人被燒傷清醒，其中一名工人報警求助。警方到場封鎖大廈電表房及部分停車場，消防在涉事電表房調查，中電人員亦奉召到場協助。現場所見，工廈地下電表房內的一組電掣及牆身熏黑，在旁的木梯亦有燒焦痕迹。警方經初步調查，懷疑兩人接駁電源期間意外發生爆炸，案件列工業意外有人意外受傷。

機電工程署回覆查詢表示，得悉該工廈電掣房的電力事故後，已即時派員到場調查。據初步調查所得，兩名男子在房內掣櫃進行電力工作，懷疑在未有關上電源的情况下做帶電工作而發生短路及搶火。