乙肝篩查年內推 先驗家人帶病毒者

1988年前出生 7.8%帶病毒

本港1988年起為所有初生嬰兒提供乙肝疫苗接種，盧寵茂昨於商台《政好星期天》表示，1988年前出生市民中7.8%為乙肝帶病毒者，較其他群組高，若他們未曾接種乙肝疫苗，就屬高風險人士。

盧寵茂表示，每10個患乙肝的人有4個不自知，乙肝亦有家庭聚集特性，不少是母嬰感染，當中有個案的兄弟姐妹均帶病毒 ，如家庭成員是乙肝帶病毒者，該市民風險會特別高，故為首階段篩查目標。

納慢病共治 「共付額」一半

盧又說，乙肝篩查計劃會置於「慢病共治平台」，模式與篩查糖尿、高血壓患者為目標的「慢病共治計劃」相同，市民需要「共付」的比例則大致「一半一半」。他指出，粗略估計全港乙肝帶病毒者共有約70萬家庭成員，其中40%適合篩查，會分階段推行計劃，初期會篩查約30萬人口。

港大內科學系講座教授袁孟峰向本報表示，如父母是乙肝帶病毒者，無論於1988年前或後出生的人，均值得做篩查，前者風險最高危。他說如市民不肯定自己曾否接種乙肝疫苗，可先檢驗有否染上乙肝病毒，才決定下一步方案。他說，本港約5%人為乙肝帶病毒者，當上述兩個群組市民篩查後，政府亦值得考慮做全民篩查。

另外，今年《施政報告》提出委託本地大學展開以人工智能協助肺癌篩查。盧寵茂說，肺腺癌個案不斷上升，亞洲非吸煙年輕女性患病風險高，正考慮針對該群組篩查。他又指癌症篩查計劃需「以風險為本」，政府要善用資源。