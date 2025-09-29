新冠停課續礙高小生互動 認同擴三層應急制

麥永接指以往談及學童精神健康，大多是針對中學生及大學生，但近年高小學生也確實面臨精神健康壓力，例如呈分試、大量課外活動及比賽，「有時候會令他喘不過氣」。除學業外，他引述研究指家庭及睡眠狀况同屬影響學童精神健康的主因。

麥說，過去幾年有新冠疫情，現時的高小學生當中，有部分剛升小一即遇停課，也影響人際互動，臨牀上已看到他們的狀態變化，故政府提出將三層應急機制擴展至高小是適切做法。他又稱，教師工作量與精神健康亦值得關注，當局應設法讓教師有足夠空間關心學生。

麥永接早年創立「心影薈」，透過攝影推廣心靈健康，新冠疫情後曾舉辦疫情相關攝影展及出版攝影集《疫情亦晴》。他透露心影薈將推出計劃，為中小學生提供持續平台，舉辦攝影比賽、相片分享等活動，鼓勵他們透過攝影表達及抒發情緒，也讓成年人有機會從攝影作品了解他們。