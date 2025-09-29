抑鬱者獨遊作例 醫生籲旅行癒心 麥永接寫斯里蘭卡遊記 「3R可改變三無」

明報記者 江麗盈

麥永接2013年曾將古巴遊歷及相片出版成書，事隔10多年，新書寫的是他一家四口復活節遊斯里蘭卡的見聞，10日行程間住過樹屋、去過森林公園，又到訪大象孤兒院、見識象糞造紙，還嘗試採茶。他說新書既是遊記，也是心靈書籍。

女兒改觀 「窮都可以很開心」

重提這趟旅程，除了從不同文化體驗認識當地歷史，與當地人的交往也令麥永接有所反思，例如有原本在銀行工作的人，因當地政府宣布破產失去工作，改投旅遊業，成為接待旅客的樹屋經理；也有人由做出入口生意的老闆，轉身成為導遊，「你會見到他們一直在轉（變），他是很窮，但他一直在掙扎」。

麥永接提到，離開斯里蘭卡當日在回收場拍下一張照片，畫面中回收場環境髒亂，但4名工人笑容燦爛，「如果我們嘗試去看，也讓小朋友看到，原來條件有限，仍然可以很燦爛樂觀面對生活」。旅程之後，他的兩名女兒也開始欣賞斯里蘭卡，由最初不想去，到最終為這趟旅行落下「原來窮都可以很開心」的註腳。

回顧近年全球環境，麥永接說國際局勢混亂，極端天氣、世界經濟困難等問題湧現，影響了人的安全感，加上工作、人際等問題，堆疊起來會對精神健康構成壓力，甚或觸發「三無」狀態、即自覺「無用、無人幫、無希望」，令人容易出現更多負面想法。

一直推廣精神健康的麥永接，覺得旅行可以藉着3個「R」——Recharge（充電）、Reconnect（重新連繫）、Reflect（反思）改變這種狀態。他解釋，旅行將人從原先的環境抽離，有空間放鬆及充電，其間跟旅伴、當地人或自然連繫，再從各種體會中反思，有所感悟，「原來面對不同的事，可以有不同方式處理，有很多可能性，世界是很大」。

18區亦可 「本地有本地去」

麥永接認為旅行不一定要去很遠的地方，即使只是一兩日的本地遊，以遊客身分重新探索及體驗18區不同地方亦可，「便宜有便宜去，貴有貴去，出外有出外去，本地也有本地去」。

旅行對於心靈的療效，或難三言兩語講明白，麥永接就提到一名嚴重抑鬱的病人，他評估適合獨自外遊，對方曾在旅行時到沙灘看海，事後將感受變成文字，提到聽着海浪聲、看着一望無際的海、感受着海風吹拂，大自然彷彿在安慰他，令他感覺到「世界很可愛／原來我也被世界愛着」。