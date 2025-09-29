明報新聞網
港聞

港聞一

劉慧卿晤美領事捱轟 稱政策組專家同赴會

【明報專訊】港澳辦近日三度轉載文章，當中指新任美國總領事伊珠麗（Julie Eadeh）邀請前政務司長陳方安生、民主黨前主席劉慧卿等「反中亂港分子」出席其歡迎酒會。劉慧卿昨稱，中西區區議員、特首政策組專家組成員陳建強也出席酒會，並與伊珠麗及她合照；又自言近年做時事評論，無「強力部門」要求她收口。全國港澳研究會顧問劉兆佳稱，中美關係緊張下，中央對美國領事與民主派會晤表示擔憂，因而警告。

港澳辦轉載文章指劉慧卿在國安法實施後仍「搞軟對抗」，又在酒會當晚「滿場飛」與人寒暄。劉慧卿其後在網台節目表示，當晚她在酒會尾聲才到達，現場只剩10多人、包括陳建強，又稱對方特地前來合照，反問是否「只許建強放火，不准慧卿點燈」。她續稱最近曾出席德國、瑞典等領事館酒會，同場也有建制派、商界、法律界等各界人士。

議員紛抨 江玉歡指「亂港分子」

另一邊廂，約三分之一立法會議員就事件在網上發文批評，其中新民黨主席葉劉淑儀稱陳、劉過往與美國有「千絲萬縷的關係」。劉慧卿在節目回應，自言不像其他人「去過美國見高官、議員」。另外，早前與劉一同擔任大專辯論賽評判並合照、事後受訪時以「前輩」相稱的選委界議員江玉歡，亦發文稱劉為「亂港分子」。民建聯李慧琼則指伊珠麗的行徑「難以令人相信」純屬一般外交活動。

劉兆佳：中央憂慮 轉載文章警告

劉兆佳認為，港澳辦僅轉載報章文章而非發表官方立場，而且中央未必想引起外交摩擦，事件「未上升至很高層次」。他又說，伊珠麗曾與羅冠聰、黃之鋒等人會面，而陳方安生曾於2019年與美國時任副總統等會晤，在中美關係緊張下，伊珠麗與陳方安生、劉慧卿互動，因此中央先作警告。

另外，美國國務院日前公布新一份香港年度投資環境報告，再次提及國安法及23條立法對營商環境的影響。外交部駐港公署發言人昨日批評美方嚴重破壞港美正常交流合作，敦促美方取消對港制裁；特區政府亦對報告表示「強烈反對」，重申歡迎海內外企業和人才來港投資發展。

相關字詞﹕陳建強 反中亂港 伊珠麗（Julie Eadeh） 劉慧卿 陳方安生 美國駐港澳總領事館

