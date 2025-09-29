明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

甲醇雙燃料「港榮輪」首航 陳國基：盼港成綠色加注中心

【明報專訊】造價9600萬美元（約7.5億港元）、全球首艘甲醇雙燃料動力汽車滾裝船「港榮輪」，昨在本港舉行首航儀式。該船可用綠色甲醇作船舶燃料，標榜能減70%以上溫室氣體排放。政務司長陳國基表示，政府推動業界使用綠色船用燃料，冀香港成為「綠色船用燃料加注及交易中心」，政府將提出修例，為用作船舶燃料的甲醇提供免稅優惠。海事處長王世發稱，內地是甲醇供應「大戶」，對香港而言供應不成問題，加上儲存、加注、服務及規管甲醇燃料，將成一環扣一環的產業鏈。

現時航運業碳排放量佔全球總排放量約3%，國際海事組織已提出2050年前後達至國際航運淨零碳排放。陳國基昨日出席港榮輪首航儀式致辭稱，「CM HONG KONG港榮輪」以香港為名，懸掛香港特區區旗，以香港為首航地點，對正銳意發展綠色航運的香港特別有意義。他說，今年《施政報告》宣布將香港打造成綠色船用燃料加注中心，聚焦發展綠色甲醇等燃料，推動綠色船用燃料在港交易，加快構建完善的「綠色船用燃料生態圈」。

擬修例甲醇免稅 青衣南闢地儲綠色燃料

陳國基提到，政府除了提出修例為出航船舶燃料的甲醇提供免稅優惠，亦正就青衣南一幅用地徵求業界意向，以發展綠色船用燃料貯存設施，提升香港燃料儲備能力，方便加注和交易。

運輸及物流局長陳美寶在社交媒體發文稱，港榮輪採用領先技術，可用綠色甲醇作燃料，減少70%以上的溫室氣體排放，形容該輪是對政府「在綠色船用燃料加注工作的肯定」。

招商輪船：加速國產車出海 可年輸東南亞20萬輛

港榮輪是目前全球最大的汽車滾裝運輸船，配備13層貨艙甲板，容量達9300個車位。船東「招商輪船」總經理王永新昨稱，該輪每年往返歐洲6個航次，可運送近6萬輛車；若往返東南亞航線，每年可運送近20萬輛，對中國汽車加速「出海」、行業運力及形象提升有好的開始。港榮輪首個航次由歐洲開始，將經紅海、地中海，先後到達意大利、英國、荷蘭等港口。招商局表示，未來會有5艘同類型貨輪陸續投入服務。

暫1/4採甲醇燃料 稱考慮成本

內媒報道，港榮輪上周一（22日）於天津港加注300公噸綠色甲醇，裝載近7000輛國產汽車及大型設備往歐洲。王永新說，綠色甲醇價格是傳統燃油的4倍以上，考慮環保及成本控制等，現時港榮輪約四分之一使用甲醇燃料，隨着歐盟碳關稅的價格調整，以及國際海事組織2027年實施的淨零框架，會逐步加大綠色燃料採用比例。

根據政府去年公布的《綠色船用燃料加注行動綱領》，綠色甲醇是液態燃料，可透過生活廢物、生物質（biomass）及生物甲烷製造，碳排放較柴油低九成，適用於大部分香港進出船舶，不過所需儲存空間約為傳統燃料的兩倍。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕港榮輪 綠色甲醇

上 / 下一篇新聞

3氫電洗街車服務3月 機電署：重型車潛力廣
3氫電洗街車服務3月 機電署：重型車潛力廣
劉慧卿晤美領事捱轟 稱政策組專家同赴會
劉慧卿晤美領事捱轟 稱政策組專家同赴會
放題客「又食又拎」斷正 律師：客或涉盜竊 上載片段者或侵私隱
放題客「又食又拎」斷正 律師：客或涉盜竊 上載片段者或侵私隱
重推租置「會展開研究」 何永賢：需保政府主導權
重推租置「會展開研究」 何永賢：需保政府主導權
咪表加價一倍 車主盼增泊位
咪表加價一倍 車主盼增泊位
搶表賊極速就擒 起回540萬元貨
搶表賊極速就擒 起回540萬元貨
聾人節「無聲中對話」 設遊戲助感受聽障生活
聾人節「無聲中對話」 設遊戲助感受聽障生活
抑鬱者獨遊作例 醫生籲旅行癒心 麥永接寫斯里蘭卡遊記 「3R可改變三無」
抑鬱者獨遊作例 醫生籲旅行癒心 麥永接寫斯里蘭卡遊記 「3R可改變三無」
新冠停課續礙高小生互動 認同擴三層應急制
新冠停課續礙高小生互動 認同擴三層應急制
乙肝篩查年內推 先驗家人帶病毒者
乙肝篩查年內推 先驗家人帶病毒者
軟骨發育不全新藥昂貴 民建聯促納安全網
軟骨發育不全新藥昂貴 民建聯促納安全網
《重慶．1949》沉浸劇場締紅色景點 劇團盼建綜合教育基地 助年輕人銘記歷史
《重慶．1949》沉浸劇場締紅色景點 劇團盼建綜合教育基地 助年輕人銘記歷史
成都遊戲公司：中小企優勢在大膽創新
成都遊戲公司：中小企優勢在大膽創新
工廈電掣爆炸 兩工人燒傷 疑沒關電源工作 機電署調查違例否
工廈電掣爆炸 兩工人燒傷 疑沒關電源工作 機電署調查違例否
SEVENTEEN歌迷指啟德座位下滲水 疑涉冷氣系統
SEVENTEEN歌迷指啟德座位下滲水 疑涉冷氣系統
積金局：積金易多重加密 全日監察防黑客
積金局：積金易多重加密 全日監察防黑客
AI年代：國策推AI 創新教學喜憂參半 納考核教師壓力大 迭代快大學生感迷惘
AI年代：國策推AI 創新教學喜憂參半 納考核教師壓力大 迭代快大學生感迷惘
AI年代：基層公務員讚AI減負神器 久用提筆忘詞
AI年代：基層公務員讚AI減負神器 久用提筆忘詞
灣區熱搜：兩城際線開通 「灣區地鐵網」成形
灣區熱搜：兩城際線開通 「灣區地鐵網」成形
灣區熱搜：不同班次不同停站 勿見車就上
灣區熱搜：不同班次不同停站 勿見車就上
【Emily】周守仁：共產黨都渴求愛 對話要同理心 話中梵關係非二元 北京都有唔同聲音
【Emily】周守仁：共產黨都渴求愛 對話要同理心 話中梵關係非二元 北京都有唔同聲音
【Emily】梁美芬羅馬大學演講 倡一國兩制解主權爭議
【Emily】梁美芬羅馬大學演講 倡一國兩制解主權爭議
【Emily】港台×印尼國家電台 歌舞促進文化交流
【Emily】港台×印尼國家電台 歌舞促進文化交流
【Emily】印度裔港人齊跑 推共融環保
【Emily】印度裔港人齊跑 推共融環保
【Emily】最「美」教師選舉頒獎 周一鳴：鞏警校合作育德
【Emily】最「美」教師選舉頒獎 周一鳴：鞏警校合作育德