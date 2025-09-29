甲醇雙燃料「港榮輪」首航 陳國基：盼港成綠色加注中心

現時航運業碳排放量佔全球總排放量約3%，國際海事組織已提出2050年前後達至國際航運淨零碳排放。陳國基昨日出席港榮輪首航儀式致辭稱，「CM HONG KONG港榮輪」以香港為名，懸掛香港特區區旗，以香港為首航地點，對正銳意發展綠色航運的香港特別有意義。他說，今年《施政報告》宣布將香港打造成綠色船用燃料加注中心，聚焦發展綠色甲醇等燃料，推動綠色船用燃料在港交易，加快構建完善的「綠色船用燃料生態圈」。

擬修例甲醇免稅 青衣南闢地儲綠色燃料

陳國基提到，政府除了提出修例為出航船舶燃料的甲醇提供免稅優惠，亦正就青衣南一幅用地徵求業界意向，以發展綠色船用燃料貯存設施，提升香港燃料儲備能力，方便加注和交易。

運輸及物流局長陳美寶在社交媒體發文稱，港榮輪採用領先技術，可用綠色甲醇作燃料，減少70%以上的溫室氣體排放，形容該輪是對政府「在綠色船用燃料加注工作的肯定」。

招商輪船：加速國產車出海 可年輸東南亞20萬輛

港榮輪是目前全球最大的汽車滾裝運輸船，配備13層貨艙甲板，容量達9300個車位。船東「招商輪船」總經理王永新昨稱，該輪每年往返歐洲6個航次，可運送近6萬輛車；若往返東南亞航線，每年可運送近20萬輛，對中國汽車加速「出海」、行業運力及形象提升有好的開始。港榮輪首個航次由歐洲開始，將經紅海、地中海，先後到達意大利、英國、荷蘭等港口。招商局表示，未來會有5艘同類型貨輪陸續投入服務。

暫1/4採甲醇燃料 稱考慮成本

內媒報道，港榮輪上周一（22日）於天津港加注300公噸綠色甲醇，裝載近7000輛國產汽車及大型設備往歐洲。王永新說，綠色甲醇價格是傳統燃油的4倍以上，考慮環保及成本控制等，現時港榮輪約四分之一使用甲醇燃料，隨着歐盟碳關稅的價格調整，以及國際海事組織2027年實施的淨零框架，會逐步加大綠色燃料採用比例。

根據政府去年公布的《綠色船用燃料加注行動綱領》，綠色甲醇是液態燃料，可透過生活廢物、生物質（biomass）及生物甲烷製造，碳排放較柴油低九成，適用於大部分香港進出船舶，不過所需儲存空間約為傳統燃料的兩倍。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676