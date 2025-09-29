明報新聞網
【Emily】周守仁：共產黨都渴求愛 對話要同理心 話中梵關係非二元 北京都有唔同聲音

【明報專訊】天主教香港教區一直定位橋樑角色，主教周守仁樞機月中喺澳洲當地教區講座上話，自己未必同意內地一啲做法，但「共產黨人都係人，都有渴求愛、尊重同理解的心」，令對方理解明白自己出發點，先可以繼續對話。對於中梵關係，佢話好複雜，唔係二元，中國政府內都有唔同聲音，自己角色係促進內地教會同政府等對話同理解。

周樞機喺悉尼巴拉瑪打教區講座話，溝通需要同理心，先可以打開對話。佢話喺內地同政府或人民溝通，雖然有時未必認同內地一啲做法，尤其無神論，但共產黨人都係人，有家庭、有個人面對困難。

佢又話，西方文化習慣當面表達，東方文化如當面或公開批評，對方可能唔會再聽落去。相對而言，佢話有時無咁直接地表達，以誠懇方式向對方話「不如試吓呢個方法」，有時反而奏效。

籲勿政治分化 話港無宗教逼害

周守仁話，西方傳媒講到有案在身嘅榮休主教陳日君樞機坐監或軟禁在家，佢澄清陳日君「無坐過一日監」。問及香港社會，周樞機形容香港改變咗好多，表達方式同政治運作唔同，今時今日因意識形態同「顏色」更加分化，佢提醒人與人嘅關係先係最緊要，「政治不能餵飽我們，我們依賴空氣而非政治生存，點解令政治成為生活嘅基本養分？」

周樞機又話香港並無宗教逼害，並邀請聽眾來港睇睇。佢話相信北京仍然希望保存香港宗教自由，因為香港對中國仍然好重要，並舉例自己仍出席類似講座、教會可以委任神父，學校內可推行宗教教育，「我哋仍然享有好多自由」。

