明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

AI年代：國策推AI 創新教學喜憂參半 納考核教師壓力大 迭代快大學生感迷惘

【明報專訊】國家近期從戰略層面推動「人工智能（AI）+」行動，推動AI與社會各行業各領域廣泛深度融合，但是否獲得人們普遍接納融合，仍有不確定性。本報記者近日走進校園，觀察到滲透課堂、辦公室與校園日常的AI，對於前線教師而言，它是教學競賽中「為用而用」的形式壓力，也是情感表達與技術工具間的矛盾；對於大學生，它既是領域快速迭代下的方向迷惘，也是探索未來的機遇窗口。

明報記者 王佩凡

「太可怕了。」劉妍（化名）是這樣評價AI的。

劉妍是一名省會公立小學的語文老師兼班主任，她剛剛經歷完一場關於AI的培訓。「現在參賽（教學競賽）的那些老師，如果參加省級的，哪怕是市級的，也要在自己的課件前面用AI做一個動漫人物來進行導入。」她講述了這樣做的學習成本：「這些東西是需要你自己去學的，去找人花錢做的，並沒有成品直接讓你扒下來。而且那種攙雜AI進行導入的PPT，但凡要找人代做的話（收費）是4位數起的。」

對於這些老師，無論是4位數的花銷，還是在繁忙的工作中進行AI的學習，代價都十分高昂。

尤其是對於語文科目，「人類的語言還是由人講出來最生動。」高中老師小蕾表示。「一台冷冰冰的機器念李白、杜甫的詩，和人類飽含感情的朗誦，出來的效果也完全不一樣。」她說，「讓機械化處理人類情感就是很違背自然規律的事情。如果AI也有情感，也跟人類的應該不一樣。」小蕾表示，「如果有人能代替我們上課，那是好的。但是目前我們沒有達到這些水平，AI一般都只是負責撰寫一些課件的導圖，和資料整理，不參與內容的創作。」

上課如增專屬環節

教師：AI競爭增負擔

劉妍也表示，原本她使用AI的目的是幫助處理文件、數據，出具報告，用在幕後。但現在教學方面需要用AI來進行，甚至現在的比賽，或提倡的教學風格要求把AI用在台前，展示教師在課堂上如何利用AI。而且這是上課時長、教學流程考察的一部分，像是設計了一個利用AI的環節，走向形式化。而為了展現老師們對AI這種新興事物的「敏銳程度」，很多時候競賽是「為了展示在課堂上如何使用AI」。

對於這些一線教師而言，教學競賽是他們爭取晉升的重要手段。年輕教師學習AI或許還有動力，而那些資深的老教師們，如何應對這波AI帶來的衝擊，還是重大考驗。劉妍也直言「感覺『捲』錯了方向」。對於老師來說，內容的意義大於形式。「我可以用AI，但不要強迫。」

並非所有學科都牴觸AI。採訪中記者發現，理科教師雖然也不滿形式主義，但會看到AI的一些「高效工具」優點：數學教師可用AI生成個性化題庫，物理教師通過AI模擬抽象實驗，化學教師借助AI可視化分子結構。這些應用可部分降低教學難度，提升學生理解的效率。

而當一些教師在講台前糾結AI的形式與本質，正站在職業選擇起點的大學生，則要直面AI帶來的機遇與迷惘。

8月份太古集團舉行的2025「香港青年科創英才研學團」的分享會上，同學們分享了印象深刻的故事。在阿里巴巴參訪時，有工程師表示在研究生期間，因為AI的衝擊，被迫換了8、9次學習方向。清華大學的張芷薇同樣選擇了電腦科學與技術，她表示現在行業仍處於變化中，在就業方面，她還沒有定好一個明確的方向。「現在在迷惘中沒問題。現階段還是在體驗，發現新的東西。」她打算在大學期間多走一走，多看一看，不要被AI盲目捲走，尋找自己合適的方向。

效率利器兼形式推手

AI應回歸以人為本

AI的命題，本質上是技術與人的關係命題。一名長期觀察內地政治生態的傳媒人形容，AI既是提升效率的「利器」，也可能成為形式主義的「推手」；既是機遇的「風口」，也伴隨着方向的「迷霧」。未來如何讓AI回歸工具本質，在尊重行業特性的基礎上實現「以人為本」的應用，屆時才真正是AI深刻改變人類生產生活方式的時代來臨。

相關字詞﹕教育 人工智能 AI應用 AI年代

上 / 下一篇新聞

甲醇雙燃料「港榮輪」首航 陳國基：盼港成綠色加注中心
甲醇雙燃料「港榮輪」首航 陳國基：盼港成綠色加注中心
3氫電洗街車服務3月 機電署：重型車潛力廣
3氫電洗街車服務3月 機電署：重型車潛力廣
劉慧卿晤美領事捱轟 稱政策組專家同赴會
劉慧卿晤美領事捱轟 稱政策組專家同赴會
放題客「又食又拎」斷正 律師：客或涉盜竊 上載片段者或侵私隱
放題客「又食又拎」斷正 律師：客或涉盜竊 上載片段者或侵私隱
重推租置「會展開研究」 何永賢：需保政府主導權
重推租置「會展開研究」 何永賢：需保政府主導權
咪表加價一倍 車主盼增泊位
咪表加價一倍 車主盼增泊位
搶表賊極速就擒 起回540萬元貨
搶表賊極速就擒 起回540萬元貨
聾人節「無聲中對話」 設遊戲助感受聽障生活
聾人節「無聲中對話」 設遊戲助感受聽障生活
抑鬱者獨遊作例 醫生籲旅行癒心 麥永接寫斯里蘭卡遊記 「3R可改變三無」
抑鬱者獨遊作例 醫生籲旅行癒心 麥永接寫斯里蘭卡遊記 「3R可改變三無」
新冠停課續礙高小生互動 認同擴三層應急制
新冠停課續礙高小生互動 認同擴三層應急制
乙肝篩查年內推 先驗家人帶病毒者
乙肝篩查年內推 先驗家人帶病毒者
軟骨發育不全新藥昂貴 民建聯促納安全網
軟骨發育不全新藥昂貴 民建聯促納安全網
《重慶．1949》沉浸劇場締紅色景點 劇團盼建綜合教育基地 助年輕人銘記歷史
《重慶．1949》沉浸劇場締紅色景點 劇團盼建綜合教育基地 助年輕人銘記歷史
成都遊戲公司：中小企優勢在大膽創新
成都遊戲公司：中小企優勢在大膽創新
工廈電掣爆炸 兩工人燒傷 疑沒關電源工作 機電署調查違例否
工廈電掣爆炸 兩工人燒傷 疑沒關電源工作 機電署調查違例否
SEVENTEEN歌迷指啟德座位下滲水 疑涉冷氣系統
SEVENTEEN歌迷指啟德座位下滲水 疑涉冷氣系統
積金局：積金易多重加密 全日監察防黑客
積金局：積金易多重加密 全日監察防黑客
AI年代：基層公務員讚AI減負神器 久用提筆忘詞
AI年代：基層公務員讚AI減負神器 久用提筆忘詞
灣區熱搜：兩城際線開通 「灣區地鐵網」成形
灣區熱搜：兩城際線開通 「灣區地鐵網」成形
灣區熱搜：不同班次不同停站 勿見車就上
灣區熱搜：不同班次不同停站 勿見車就上
【Emily】周守仁：共產黨都渴求愛 對話要同理心 話中梵關係非二元 北京都有唔同聲音
【Emily】周守仁：共產黨都渴求愛 對話要同理心 話中梵關係非二元 北京都有唔同聲音
【Emily】梁美芬羅馬大學演講 倡一國兩制解主權爭議
【Emily】梁美芬羅馬大學演講 倡一國兩制解主權爭議
【Emily】港台×印尼國家電台 歌舞促進文化交流
【Emily】港台×印尼國家電台 歌舞促進文化交流
【Emily】印度裔港人齊跑 推共融環保
【Emily】印度裔港人齊跑 推共融環保
【Emily】最「美」教師選舉頒獎 周一鳴：鞏警校合作育德
【Emily】最「美」教師選舉頒獎 周一鳴：鞏警校合作育德