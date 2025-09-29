AI年代：國策推AI 創新教學喜憂參半 納考核教師壓力大 迭代快大學生感迷惘

明報記者 王佩凡

「太可怕了。」劉妍（化名）是這樣評價AI的。

劉妍是一名省會公立小學的語文老師兼班主任，她剛剛經歷完一場關於AI的培訓。「現在參賽（教學競賽）的那些老師，如果參加省級的，哪怕是市級的，也要在自己的課件前面用AI做一個動漫人物來進行導入。」她講述了這樣做的學習成本：「這些東西是需要你自己去學的，去找人花錢做的，並沒有成品直接讓你扒下來。而且那種攙雜AI進行導入的PPT，但凡要找人代做的話（收費）是4位數起的。」

對於這些老師，無論是4位數的花銷，還是在繁忙的工作中進行AI的學習，代價都十分高昂。

尤其是對於語文科目，「人類的語言還是由人講出來最生動。」高中老師小蕾表示。「一台冷冰冰的機器念李白、杜甫的詩，和人類飽含感情的朗誦，出來的效果也完全不一樣。」她說，「讓機械化處理人類情感就是很違背自然規律的事情。如果AI也有情感，也跟人類的應該不一樣。」小蕾表示，「如果有人能代替我們上課，那是好的。但是目前我們沒有達到這些水平，AI一般都只是負責撰寫一些課件的導圖，和資料整理，不參與內容的創作。」

上課如增專屬環節

教師：AI競爭增負擔

劉妍也表示，原本她使用AI的目的是幫助處理文件、數據，出具報告，用在幕後。但現在教學方面需要用AI來進行，甚至現在的比賽，或提倡的教學風格要求把AI用在台前，展示教師在課堂上如何利用AI。而且這是上課時長、教學流程考察的一部分，像是設計了一個利用AI的環節，走向形式化。而為了展現老師們對AI這種新興事物的「敏銳程度」，很多時候競賽是「為了展示在課堂上如何使用AI」。

對於這些一線教師而言，教學競賽是他們爭取晉升的重要手段。年輕教師學習AI或許還有動力，而那些資深的老教師們，如何應對這波AI帶來的衝擊，還是重大考驗。劉妍也直言「感覺『捲』錯了方向」。對於老師來說，內容的意義大於形式。「我可以用AI，但不要強迫。」

並非所有學科都牴觸AI。採訪中記者發現，理科教師雖然也不滿形式主義，但會看到AI的一些「高效工具」優點：數學教師可用AI生成個性化題庫，物理教師通過AI模擬抽象實驗，化學教師借助AI可視化分子結構。這些應用可部分降低教學難度，提升學生理解的效率。

而當一些教師在講台前糾結AI的形式與本質，正站在職業選擇起點的大學生，則要直面AI帶來的機遇與迷惘。

8月份太古集團舉行的2025「香港青年科創英才研學團」的分享會上，同學們分享了印象深刻的故事。在阿里巴巴參訪時，有工程師表示在研究生期間，因為AI的衝擊，被迫換了8、9次學習方向。清華大學的張芷薇同樣選擇了電腦科學與技術，她表示現在行業仍處於變化中，在就業方面，她還沒有定好一個明確的方向。「現在在迷惘中沒問題。現階段還是在體驗，發現新的東西。」她打算在大學期間多走一走，多看一看，不要被AI盲目捲走，尋找自己合適的方向。

效率利器兼形式推手

AI應回歸以人為本

AI的命題，本質上是技術與人的關係命題。一名長期觀察內地政治生態的傳媒人形容，AI既是提升效率的「利器」，也可能成為形式主義的「推手」；既是機遇的「風口」，也伴隨着方向的「迷霧」。未來如何讓AI回歸工具本質，在尊重行業特性的基礎上實現「以人為本」的應用，屆時才真正是AI深刻改變人類生產生活方式的時代來臨。