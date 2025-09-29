成都遊戲公司：中小企優勢在大膽創新

文創園孕育60企 涵創意產業鏈

佔地達278畝的天府長島數字文創園聚焦遊戲電競、動漫影視等數字文創產業領域，已引入60多間企業，涵蓋IP開發、內容製作等完整產業鏈，園區也提供公共技術平台、創業孵化等服務。走進一期園區，沿途多間企業各自進駐獨幢辦公物業，包括製作了全球最賣座動畫電影《哪吒之魔童鬧海》的可可豆動畫影視有限公司。

2020年進駐園區的靈澤科技，專注研發主機遊戲和VR（虛擬實景）遊戲，目前有300名員工，平均年齡28歲，七成為本地人。其開發的《明末：淵虛之羽》今年7月面世，在多個平台發售，是一款融合古蜀文明等元素的國風類「魂系」動作角色扮演遊戲。

姜敏接受訪問時表示，他們是成都人，同時獲得成都政府扶持，公司因此落戶成都。他形容在成都的薪酬水平較「北上廣深」實惠一些，因本地房租、房價及生活成本更低。

指國產遊戲要夠優秀 才可吸外國玩家

被問中國遊戲對外國玩家有何吸引力，他認為首先遊戲本身要「足夠優秀」，玩家才會順帶喜歡當中的美術；當遊戲符合玩家需求，「他（玩家）都會想了解你的文化和歷史」。目前遊戲在全球發行，他說未有明確的玩家比例數據，但估計國外玩家佔約三至四成。

面對全球遊戲產業競爭激烈，被問到其公司有何優勢，姜敏認為，一些大型公司很多時設計遊戲會變得市場導向，不敢創新，而中小型和初創團隊的最大優勢則在於願意嘗試更大膽的創新；他相信創新設計會打動更多玩家，市場會更大。