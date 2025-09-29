明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

成都遊戲公司：中小企優勢在大膽創新

【明報專訊】位於成都高新區的天府長島數字文創園，自2019年開園以來，引入並孕育不少動漫影視、遊戲電競等企業，其中由年輕人創辦的成都靈澤科技有限公司（簡稱「靈澤科技」），憑着研發國產3A遊戲成名。全球遊戲產業競爭激烈，靈澤科技聯合創始人姜敏認為，中小型和初創團隊的最大優勢在於願意嘗試更大膽的創新。

文創園孕育60企 涵創意產業鏈

佔地達278畝的天府長島數字文創園聚焦遊戲電競、動漫影視等數字文創產業領域，已引入60多間企業，涵蓋IP開發、內容製作等完整產業鏈，園區也提供公共技術平台、創業孵化等服務。走進一期園區，沿途多間企業各自進駐獨幢辦公物業，包括製作了全球最賣座動畫電影《哪吒之魔童鬧海》的可可豆動畫影視有限公司。

2020年進駐園區的靈澤科技，專注研發主機遊戲和VR（虛擬實景）遊戲，目前有300名員工，平均年齡28歲，七成為本地人。其開發的《明末：淵虛之羽》今年7月面世，在多個平台發售，是一款融合古蜀文明等元素的國風類「魂系」動作角色扮演遊戲。

姜敏接受訪問時表示，他們是成都人，同時獲得成都政府扶持，公司因此落戶成都。他形容在成都的薪酬水平較「北上廣深」實惠一些，因本地房租、房價及生活成本更低。

指國產遊戲要夠優秀 才可吸外國玩家

被問中國遊戲對外國玩家有何吸引力，他認為首先遊戲本身要「足夠優秀」，玩家才會順帶喜歡當中的美術；當遊戲符合玩家需求，「他（玩家）都會想了解你的文化和歷史」。目前遊戲在全球發行，他說未有明確的玩家比例數據，但估計國外玩家佔約三至四成。

面對全球遊戲產業競爭激烈，被問到其公司有何優勢，姜敏認為，一些大型公司很多時設計遊戲會變得市場導向，不敢創新，而中小型和初創團隊的最大優勢則在於願意嘗試更大膽的創新；他相信創新設計會打動更多玩家，市場會更大。

相關字詞﹕靈澤科技 成都靈澤科技有限公司 天府長島數字文創園 成都

上 / 下一篇新聞

甲醇雙燃料「港榮輪」首航 陳國基：盼港成綠色加注中心
甲醇雙燃料「港榮輪」首航 陳國基：盼港成綠色加注中心
3氫電洗街車服務3月 機電署：重型車潛力廣
3氫電洗街車服務3月 機電署：重型車潛力廣
劉慧卿晤美領事捱轟 稱政策組專家同赴會
劉慧卿晤美領事捱轟 稱政策組專家同赴會
放題客「又食又拎」斷正 律師：客或涉盜竊 上載片段者或侵私隱
放題客「又食又拎」斷正 律師：客或涉盜竊 上載片段者或侵私隱
重推租置「會展開研究」 何永賢：需保政府主導權
重推租置「會展開研究」 何永賢：需保政府主導權
咪表加價一倍 車主盼增泊位
咪表加價一倍 車主盼增泊位
搶表賊極速就擒 起回540萬元貨
搶表賊極速就擒 起回540萬元貨
聾人節「無聲中對話」 設遊戲助感受聽障生活
聾人節「無聲中對話」 設遊戲助感受聽障生活
抑鬱者獨遊作例 醫生籲旅行癒心 麥永接寫斯里蘭卡遊記 「3R可改變三無」
抑鬱者獨遊作例 醫生籲旅行癒心 麥永接寫斯里蘭卡遊記 「3R可改變三無」
新冠停課續礙高小生互動 認同擴三層應急制
新冠停課續礙高小生互動 認同擴三層應急制
乙肝篩查年內推 先驗家人帶病毒者
乙肝篩查年內推 先驗家人帶病毒者
軟骨發育不全新藥昂貴 民建聯促納安全網
軟骨發育不全新藥昂貴 民建聯促納安全網
《重慶．1949》沉浸劇場締紅色景點 劇團盼建綜合教育基地 助年輕人銘記歷史
《重慶．1949》沉浸劇場締紅色景點 劇團盼建綜合教育基地 助年輕人銘記歷史
工廈電掣爆炸 兩工人燒傷 疑沒關電源工作 機電署調查違例否
工廈電掣爆炸 兩工人燒傷 疑沒關電源工作 機電署調查違例否
SEVENTEEN歌迷指啟德座位下滲水 疑涉冷氣系統
SEVENTEEN歌迷指啟德座位下滲水 疑涉冷氣系統
積金局：積金易多重加密 全日監察防黑客
積金局：積金易多重加密 全日監察防黑客
AI年代：國策推AI 創新教學喜憂參半 納考核教師壓力大 迭代快大學生感迷惘
AI年代：國策推AI 創新教學喜憂參半 納考核教師壓力大 迭代快大學生感迷惘
AI年代：基層公務員讚AI減負神器 久用提筆忘詞
AI年代：基層公務員讚AI減負神器 久用提筆忘詞
灣區熱搜：兩城際線開通 「灣區地鐵網」成形
灣區熱搜：兩城際線開通 「灣區地鐵網」成形
灣區熱搜：不同班次不同停站 勿見車就上
灣區熱搜：不同班次不同停站 勿見車就上
【Emily】周守仁：共產黨都渴求愛 對話要同理心 話中梵關係非二元 北京都有唔同聲音
【Emily】周守仁：共產黨都渴求愛 對話要同理心 話中梵關係非二元 北京都有唔同聲音
【Emily】梁美芬羅馬大學演講 倡一國兩制解主權爭議
【Emily】梁美芬羅馬大學演講 倡一國兩制解主權爭議
【Emily】港台×印尼國家電台 歌舞促進文化交流
【Emily】港台×印尼國家電台 歌舞促進文化交流
【Emily】印度裔港人齊跑 推共融環保
【Emily】印度裔港人齊跑 推共融環保
【Emily】最「美」教師選舉頒獎 周一鳴：鞏警校合作育德
【Emily】最「美」教師選舉頒獎 周一鳴：鞏警校合作育德