港聞

港聞二

《重慶．1949》沉浸劇場締紅色景點 劇團盼建綜合教育基地 助年輕人銘記歷史

【明報專訊】特區政府在新一份《施政報告》提出發展紅色旅遊，綜觀內地發展紅色旅遊多年，其中重慶除了推動歷史遺址觀光，近年還憑着獨有的大型紅色歷史舞台劇《重慶．1949》，透過創新的沉浸式劇場，向後世重現紅岩革命歷史，2021年演出以來接待300萬觀眾人次，吸引不少外地旅客觀賞。劇團希望配合當地紅色景點打造成為紅色旅遊專線，同時將劇場建立成為綜合式教育基地，盼年輕人銘記這段歷史。

旋轉舞台度身訂做 還原40年代情景

《重慶．1949》以1949年重慶解放前夕為歷史背景，講述眾多被關押在渣滓洞和白公館的中國共產黨人飽受酷刑折磨，寧死不屈的故事。該劇在耗資約8億元人民幣專門建造、位於重慶沙坪壩區磁器口古鎮景區的「重慶1949大劇院」上演，是目前全球最大單一室內動態沉浸式劇場，其總建築面積達2.5萬平方米，設有1500個觀眾席。

至於度身訂做的舞台設計，《重慶．1949》藝術團團長徐善濤接受到訪的香港傳媒團訪問表示，利用了最先進的科技形成5個獨立圓環，可360度旋轉，部分觀眾席亦可隨着舞台旋轉。舞台逼真地還原1940年代重慶的一幕幕實景，包括吊腳樓、磁器口碼頭、石階、監獄崗哨，以至鐵牢。

冀貼近史實 訪尋倖存者及後代

為確保劇場貼近史實，徐善濤表示，團隊曾研讀百餘部文藝作品，並走訪多處尋覓「11．27重慶大屠殺」事件的倖存者和其後代，也與博物館專家探討，再結合歷史資料，繼而創作劇目。

累計300萬觀眾 七成外地客

該劇自2021年開演以來，截至上月累計演出超過3000場，接待300萬觀眾人次，當中七成為外地觀眾，香港觀眾就有5000多人。徐善濤說，曾有外國觀眾在網上分享觀劇影片，其後吸引不少外國人入場觀賞，劇團也與國外平台合作，冀吸引更多海外遊客到訪重慶。至於是否考慮到香港或外國演出，他稱由於因應演出訂製了舞台，當中有很多大型機械，若到別處演出則無法呈現相同舞台效果，故很難巡演。

徐善濤表示，希望該舞台劇與重慶其他紅色旅遊景點如渣滓洞、白公館，形成紅色旅遊專線。他又稱，政府強調紅色育人，他們將劇場打造成多元化、綜合的教育基地，有不少紅色研學學生到場，有些則作為思政課來觀劇。至於創作初衷，他希望通過這個作品，「讓更多人尤其年輕人知道這段歷史，銘記這段歷史」。

明報記者

劇場 旅遊 舞台劇 重慶·1949 紅色旅遊 重慶

