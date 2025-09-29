搶表賊極速就擒 起回540萬元貨

被捕兩名持雙程證內地男子姓趙均為23歲，其中一人疑於近海防道的後巷跌倒，手腳受傷清醒，由救護車送院治理。兩人均涉盜竊被捕，案件由油尖警區刑事調查隊跟進。據了解，被搶去的手表分別為兩隻Patek Philippe（百達翡麗）及一隻Audemars Piguet（愛彼），總值537萬元。

現場為漢口道21號地下萬昌珠寶鐘錶有限公司，昨午5時許，兩名男子於鐘表店盜去3隻表後逃去，職員即追出截獲試戴男子及報警。西九龍總區衝鋒隊趕至，於海防道後巷截獲一男子，在其身上起回3隻手表，經調查後證實兩人為相識的同黨。疑犯被鎖上手銬由警車帶署扣查。警方其後封鎖鐘表店蒐證及向店員查問當時情况。

一賊扮客試戴 同黨衝入搶表

現場消息稱，一名賊人扮顧客進入鐘表店選購，另一賊人在門外「睇水」，職員不虞有詐先後取出3隻手表予他試戴，在門外賊人闖入店內盜走3隻表後兩人先後離去。據悉，其中一名偷表賊人逃至亞士厘道倔頭路時，在缺口躍下至海防道後巷，一度倒地動彈不得，被趕至警員拘捕，該賊其後報稱受傷。