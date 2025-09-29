咪表加價一倍 車主盼增泊位

有稱不合理 惟商場更貴

昨周日中午，荃灣市中心的停車位有大批司機等候泊位。在享和街咪表位泊車的張先生表示，當前經濟形勢下加費時機不妥，幅度亦不合理，無奈在附近工作，不得不繼續在此泊車。另一車主李先生認為加價不合理，惟因附近商場收費更高，選擇繼續使用咪表位。

車主吳先生就表示，政府泊車位多年未加價，所以可以接受今次調整，但擔心其他私人停車場會隨之加價。對於今次加費，他認為作用有限，指荃灣多個商場仍未能提供足夠泊位，希望政府增加泊位，又建議發展商興建商場、樓宇時要預留足夠車位給市民。

有憂私人停車場跟風加價

荃灣享和街早前有車房職員企圖阻止私家車司機停泊在車房前的咪表，引致雙方爭執，翌日警方到場跟進。記者昨日所見，享和街的車房門口未見有人搬放雪糕筒、膠櫈等雜物霸位，而早前涉及糾紛的車房門外咪表位泊有車輛，有人入表。

另一間位於享安街的車房，有安排車輛泊在咪表位，職員有付費，職員何先生說，曾有車房成功向運輸署申請出入口對出車位歸車房使用，因此有嘗試申請，暫未獲批。

今次是政府相隔31年再加咪表費。位於享和街附近的荃灣廣場及愉景新城停車場在周一至周五收費為每小時18元，周末及公眾假期收費每小時25元，與咪表收費相比，每小時收費貴兩元及9元。