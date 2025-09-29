明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

咪表加價一倍 車主盼增泊位

【明報專訊】政府公眾泊車位昨日起實施新收費，私家車咪表位收費由每15分鐘兩元加至4元，即每小時最高收費16元，有車主認為加價不合理，但無奈商場更貴，有車主就稱相隔多年加價可接受。荃灣享和街咪表位早前因車房佔用車位惹爭議，咪表加價後該處車位還是供不應求，車輛排隊等候車位。有該處車房門前車位仍有車房車使用，車房職員稱有入表。

有稱不合理 惟商場更貴

昨周日中午，荃灣市中心的停車位有大批司機等候泊位。在享和街咪表位泊車的張先生表示，當前經濟形勢下加費時機不妥，幅度亦不合理，無奈在附近工作，不得不繼續在此泊車。另一車主李先生認為加價不合理，惟因附近商場收費更高，選擇繼續使用咪表位。

車主吳先生就表示，政府泊車位多年未加價，所以可以接受今次調整，但擔心其他私人停車場會隨之加價。對於今次加費，他認為作用有限，指荃灣多個商場仍未能提供足夠泊位，希望政府增加泊位，又建議發展商興建商場、樓宇時要預留足夠車位給市民。

有憂私人停車場跟風加價

荃灣享和街早前有車房職員企圖阻止私家車司機停泊在車房前的咪表，引致雙方爭執，翌日警方到場跟進。記者昨日所見，享和街的車房門口未見有人搬放雪糕筒、膠櫈等雜物霸位，而早前涉及糾紛的車房門外咪表位泊有車輛，有人入表。

另一間位於享安街的車房，有安排車輛泊在咪表位，職員有付費，職員何先生說，曾有車房成功向運輸署申請出入口對出車位歸車房使用，因此有嘗試申請，暫未獲批。

今次是政府相隔31年再加咪表費。位於享和街附近的荃灣廣場及愉景新城停車場在周一至周五收費為每小時18元，周末及公眾假期收費每小時25元，與咪表收費相比，每小時收費貴兩元及9元。

相關字詞﹕停車場 咪錶泊車位

上 / 下一篇新聞

甲醇雙燃料「港榮輪」首航 陳國基：盼港成綠色加注中心
甲醇雙燃料「港榮輪」首航 陳國基：盼港成綠色加注中心
3氫電洗街車服務3月 機電署：重型車潛力廣
3氫電洗街車服務3月 機電署：重型車潛力廣
劉慧卿晤美領事捱轟 稱政策組專家同赴會
劉慧卿晤美領事捱轟 稱政策組專家同赴會
放題客「又食又拎」斷正 律師：客或涉盜竊 上載片段者或侵私隱
放題客「又食又拎」斷正 律師：客或涉盜竊 上載片段者或侵私隱
重推租置「會展開研究」 何永賢：需保政府主導權
重推租置「會展開研究」 何永賢：需保政府主導權
搶表賊極速就擒 起回540萬元貨
搶表賊極速就擒 起回540萬元貨
聾人節「無聲中對話」 設遊戲助感受聽障生活
聾人節「無聲中對話」 設遊戲助感受聽障生活
抑鬱者獨遊作例 醫生籲旅行癒心 麥永接寫斯里蘭卡遊記 「3R可改變三無」
抑鬱者獨遊作例 醫生籲旅行癒心 麥永接寫斯里蘭卡遊記 「3R可改變三無」
新冠停課續礙高小生互動 認同擴三層應急制
新冠停課續礙高小生互動 認同擴三層應急制
乙肝篩查年內推 先驗家人帶病毒者
乙肝篩查年內推 先驗家人帶病毒者
軟骨發育不全新藥昂貴 民建聯促納安全網
軟骨發育不全新藥昂貴 民建聯促納安全網
《重慶．1949》沉浸劇場締紅色景點 劇團盼建綜合教育基地 助年輕人銘記歷史
《重慶．1949》沉浸劇場締紅色景點 劇團盼建綜合教育基地 助年輕人銘記歷史
成都遊戲公司：中小企優勢在大膽創新
成都遊戲公司：中小企優勢在大膽創新
工廈電掣爆炸 兩工人燒傷 疑沒關電源工作 機電署調查違例否
工廈電掣爆炸 兩工人燒傷 疑沒關電源工作 機電署調查違例否
SEVENTEEN歌迷指啟德座位下滲水 疑涉冷氣系統
SEVENTEEN歌迷指啟德座位下滲水 疑涉冷氣系統
積金局：積金易多重加密 全日監察防黑客
積金局：積金易多重加密 全日監察防黑客
AI年代：國策推AI 創新教學喜憂參半 納考核教師壓力大 迭代快大學生感迷惘
AI年代：國策推AI 創新教學喜憂參半 納考核教師壓力大 迭代快大學生感迷惘
AI年代：基層公務員讚AI減負神器 久用提筆忘詞
AI年代：基層公務員讚AI減負神器 久用提筆忘詞
灣區熱搜：兩城際線開通 「灣區地鐵網」成形
灣區熱搜：兩城際線開通 「灣區地鐵網」成形
灣區熱搜：不同班次不同停站 勿見車就上
灣區熱搜：不同班次不同停站 勿見車就上
【Emily】周守仁：共產黨都渴求愛 對話要同理心 話中梵關係非二元 北京都有唔同聲音
【Emily】周守仁：共產黨都渴求愛 對話要同理心 話中梵關係非二元 北京都有唔同聲音
【Emily】梁美芬羅馬大學演講 倡一國兩制解主權爭議
【Emily】梁美芬羅馬大學演講 倡一國兩制解主權爭議
【Emily】港台×印尼國家電台 歌舞促進文化交流
【Emily】港台×印尼國家電台 歌舞促進文化交流
【Emily】印度裔港人齊跑 推共融環保
【Emily】印度裔港人齊跑 推共融環保
【Emily】最「美」教師選舉頒獎 周一鳴：鞏警校合作育德
【Emily】最「美」教師選舉頒獎 周一鳴：鞏警校合作育德